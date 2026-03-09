Top 3 de inversiones conservadores que lograron cubrir a los ahorristas de la inflación en 2026

Los ahorristas que buscan inversiones en pesos para proteger su capital se ven obligados a apostar por vehículos e instrumentos financieros algo más riesgosos.

Los especialistas de la city que visualizan cierta estabilidad del tipo de cambio y una inflación todavía moderada aconsejan apostar por bonos CER.

La inflación de este 2026 está siendo un poco más alta de lo estimado, motivo por el cual muy pocas inversiones en pesos de bajo riesgo pueden hacerle frente . Sin embargo, hay tres vehículos e instrumentos financieros que funcionan como cobertura.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el índice de precios al consumidor (IPC) avanzó un 2,9% en enero . Y de acuerdo al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), los precios se ubicarían en 2,7% en febrero .

De esta manera, en los primeros dos meses de este 2026, la inflación acumulada se proyecta que ya superó el 5% . Más concretamente, ya estaría cerca de tocar el 5,5%.

En este marco, los ahorristas que buscan inversiones en pesos para proteger su capital de la inflación se ven obligados a apostar por vehículos e instrumentos financieros algo más riesgosos.

En primer lugar, se ubica el plazo fijo UVA que ofrecen los bancos. Aunque tienen poca liquidez por negociarse con un plazo mínimo de entre 90 y 180 días, el retorno equipara la inflación y, en determinados casos, la supera por la prima extra brindada por las entidades.

Luego, se encuentra el bono TO26 de tasa fija, que vence en octubre de este año. Desde enero hasta el presente, generó una rentabilidad de poco más del 5%. Si bien no llegó a vencer la inflación, protegió bastante bien el dinero de los ahorristas.

Y la tercera inversión en pesos más destacada del año fue el plazo fijo convencional. Dependiendo del banco, tienen tasas de entre el 25% y el 27% nominal anual, por lo que el rendimiento efectivo mensual (reinvirtiendo los beneficios) se habría acercado mucho a la inflación del primer bimestre.

En qué invertir de ahora en más

De cara al futuro, los especialistas de la city que visualizan cierta estabilidad del tipo de cambio y una inflación todavía moderada aconsejan apostar por bonos CER.

"Los bonos CER o instrumentos que ajusten por inflación (plazo fijo UVA, por ejemplo) a corto plazo siguen siendo buena opción dado que la inflación que se considera en esos instrumentos (45 días para atrás) es alta y, si comienza a ceder para abril, recién el impacto de la baja en el rendimiento lo podrías ver en mayo o junio", aclaró el consultor financiero Omar De Lucca.

Y quienes quieran asumir algo más de riesgo pueden directamente ir por Cedears, y aprovechar las recientes bajas en las bolsas mundiales.

"La reciente baja del dólar financiero mejora el punto de entrada para quienes invierten vía Cedears. Cuando el tipo de cambio retrocede, el inversor argentino accede a activos globales a un costo implícito más atractivo en pesos", detalló la asesora idónea Martina Del Giudice.

De las decenas de Cedears que se negocian en el mercado cambiario, los dos más recomendables para la experta serían los de Mercado Libre (MELI) y Microsoft (MSFT).

En tanto, el asesor y operador financiero Germán Marin indicó que se destacan Taiwan Semiconductor (TSMC), que desde el año pasado viene mostrando una performance muy atractiva, creciendo en venta de chips y aceleradores, y el iShares Bitcoin Trust (IBIT), el ETF de bitcoin que, si bien desde lo técnico parece seguir en canal bajista, puede estar formando un piso para ir de ahí hacia arriba.