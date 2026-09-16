Macklemore, entre millones y polémicas: de los Grammy a su expulsión de la gira de Ed Sheeran

El rapero construyó una carrera independiente con éxitos globales y volvió al centro de la escena por sus posiciones públicas sobre Gaza.

El rapero estadounidense atraviesa una nueva etapa de su carrera, marcada por la música, los escenarios y sus posiciones públicas.

Macklemore pasó de publicar canciones desde la escena independiente de Seattle a convertirse en una figura reconocida del hip hop mundial. Su sociedad artística con Ryan Lewis produjo algunos de los mayores éxitos de la década pasada y lo llevó a ganar cuatro premios Grammy en una sola noche , además de recaudar millones de dólares.

Más de una década después, el músico de 43 años vuelve a ocupar titulares por un motivo muy diferente. Su participación como telonero en la gira estadounidense de Ed Sheeran fue cancelada después de que varios recintos se negaran a recibirlo por sus declaraciones públicas a favor de Palestina. La promotora Messina Touring Group confirmó su salida, mientras que el artista señaló públicamente la presión de propietarios de estadios como Robert Kraft.

Macklemore había sido anunciado como uno de los artistas invitados para la etapa estadounidense del Loop Tour de Ed Sheeran . Tenía previsto participar en ocho de los diez conciertos que quedaban de la gira. El escenario cambió después de su actuación del 4 de septiembre en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

A más de una década de sus primeros grandes éxitos, el músico continúa generando repercusiones dentro y fuera de la industria.

Durante aquel show, el rapero expresó su apoyo a Palestina y volvió a interpretar “Hind's Hall” , la canción que había lanzado en 2024 en respaldo a las protestas universitarias y a la causa palestina. Sus intervenciones provocaron críticas y una campaña del Israeli-American Council para pedir que fuera apartado de la gira.

La promotora informó que varios recintos rechazaban albergar conciertos si Macklemore permanecía en el cartel. Esa situación amenazaba con afectar fechas de la gira y derivó en su salida. Ed Sheeran aclaró posteriormente que la decisión no había sido suya , sino de los promotores y los estadios, y aseguró que había intentado mediar entre las partes.

Macklemore dio una versión más específica: sostuvo que Robert Kraft, propietario de los New England Patriots y del Gillette Stadium, había presionado para que fuera retirado y que otros propietarios de estadios se sumaron a la postura. Kraft, según los reportes, vinculó su oposición con acusaciones de antisemitismo y con su posición contraria a determinadas expresiones del artista.

Activismo por Palestina: El impacto de "Hind's Hall" y sus discursos en concierto

El posicionamiento de Macklemore sobre Palestina no comenzó con la gira de Sheeran. En mayo de 2024 publicó “Hind's Hall”, cuyo nombre aludía a Hamilton Hall, el edificio de la Universidad de Columbia ocupado por manifestantes y rebautizado por ellos en referencia a Hind Rajab, una niña palestina de cinco años fallecida durante la guerra en Gaza.

La canción respaldaba las protestas estudiantiles y cuestionaba las políticas de Estados Unidos e Israel. Macklemore anunció que los ingresos del tema serían destinados a UNRWA, la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos. El lanzamiento tuvo una rápida circulación en redes y convirtió al rapero en una de las voces más visibles de la industria musical estadounidense sobre el conflicto.

El artista se convirtió en una figura reconocida del hip hop y mantuvo una fuerte presencia fuera de los estudios. Instagram Macklemore

En sus presentaciones posteriores llevó ese mensaje al escenario. En mayo de 2024, durante un recital en Wellington, Nueva Zelanda, interpretó el tema por primera vez en vivo y habló públicamente de su respaldo al pueblo palestino. También incorporó imágenes vinculadas con las protestas universitarias y Gaza durante la presentación.

Más tarde lanzó “Hind's Hall 2”, junto con el rapero palestino MC Abdul y el artista Anees. En una entrevista de 2025, explicó que buscaba incorporar voces palestinas a la canción y al debate público.

Ese activismo también generó críticas. Organizaciones y figuras públicas lo acusaron de antisemitismo, mientras que Macklemore rechazó esa caracterización y sostuvo que sus críticas estaban dirigidas contra las políticas del Estado de Israel y no contra las personas judías. Son posiciones enfrentadas que forman parte de la controversia que desembocó en su salida de la gira.

Cómo logró millonarias ganancias sin una gran discográfica

El recorrido económico de Macklemore tiene un detalle poco habitual para una estrella de su tamaño: su gran salto llegó desde la independencia. En 2012, junto con Ryan Lewis, lanzó The Heist a través de Macklemore LLC. El álbum fue distribuido por Alternative Distribution Alliance (ADA), una compañía orientada al mercado independiente vinculada a Warner Music Group. La dupla mantuvo el control de su proyecto y evitó firmar un contrato tradicional con una discográfica multinacional.

El modelo no significó trabajar completamente aislados de las grandes compañías. Para impulsar sus canciones en radio, el equipo contrató servicios de promoción de Warner y acordó pagar un porcentaje de las ventas. La diferencia estaba en que no cedieron el control general del proyecto a una major.

El resultado fue extraordinario. The Heist debutó en el segundo puesto del Billboard 200 y terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional. “Thrift Shop” y “Can't Hold Us” llegaron al número uno en Estados Unidos, mientras que el álbum alcanzó millones de unidades vendidas y reproducciones.

En los Grammy de 2014, Macklemore y Ryan Lewis ganaron cuatro premios: Mejor Artista Nuevo, Mejor Álbum de Rap y dos reconocimientos por “Thrift Shop”. El éxito también tuvo una dimensión empresarial. Al conservar una mayor participación sobre sus grabaciones y combinar ventas, derechos, presentaciones y acuerdos comerciales, el dúo pudo capturar una porción de los ingresos que normalmente queda repartida entre artistas y compañías discográficas.

Construyó una trayectoria internacional que lo llevó desde la escena independiente hasta los grandes escenarios. Instagram Macklemore

¿Cuánto dinero tiene Macklemore?

Macklemore posee un patrimonio de u$s25 millones. Su patrimonio se explica por varias fuentes acumuladas durante más de una década de carrera internacional: regalías musicales, giras, ventas, acuerdos comerciales y derechos sobre su catálogo.

El punto de partida fue The Heist, pero su actividad no terminó allí. Después de la etapa junto a Ryan Lewis, Macklemore desarrolló una carrera solista con discos como Gemini y Ben, mientras continuó girando y publicando música.

Así, la historia financiera del rapero tiene una particularidad: no necesitó convertirse en artista de una gran discográfica para generar millones. Su modelo se apoyó en controlar buena parte de su producción, contratar servicios específicos cuando resultaban convenientes y convertir éxitos digitales en una carrera internacional.