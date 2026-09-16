Tiny houses en Argentina: cuánto cuestan las mini casas que se construyen en un mes y se pueden trasladar

Una propuesta gana terreno entre quienes buscan reducir gastos y metros: hay opciones fijas y móviles, con distintos valores según tamaño y equipamiento.

Las tiny houses comenzaron a ganar presencia en Argentina como una alternativa para quienes buscan contar con una vivienda propia, sin afrontar el desembolso que implica una vivienda tradicional. Son construcciones pequeñas , pensadas para aprovechar cada metro disponible y que, según el modelo, pueden quedar instaladas sobre un terreno o trasladarse mediante un tráiler.

En el mercado argentino se encuentran unidades de entre 10 y 40 metros cuadrados , aunque los modelos más habituales rondan los 15 metros cuadrados. La distribución suele concentrar en pocos ambientes una cocina, baño, estar y, en algunos casos, un altillo para dormir, además de decks, galerías o espacios extensibles.

Con una referencia de 15 m², una construcción fija se ubicaría alrededor de $19,5 millones , mientras que una rodante alcanzaría unos $25,5 millones . Son cálculos orientativos: una modificación en la distribución, las terminaciones, las aberturas, las instalaciones o los accesorios puede mover bastante el número final.

También aparecen unidades que llegan a los $29 millones . En este segmento, el precio depende mucho de qué viene incluido y de si se trata de una vivienda, una oficina, un quincho, un estudio o incluso un espacio comercial.

Las diferencias también aparecen en las dimensiones. Una unidad que será colocada de manera permanente en una quinta puede diseñarse con mayor amplitud. Esos modelos pueden alcanzar entre 3 y 3,5 metros de ancho, mientras que los destinados al traslado deben ajustarse a las condiciones exigidas para circular.

El equipamiento puede incluir estructura de acero, paneles termoacústicos, instalación eléctrica, anclajes y un tráiler de doble eje en los modelos rodantes. Para el exterior se ofrecen distintas terminaciones, entre ellas chapa y madera. El traslado hasta el terreno, especialmente cuando implica recorrer grandes distancias, también puede sumar un costo significativo.

Las viviendas compactas ofrecen distintas posibilidades de distribución y terminación. Magnific

Una alternativa económica frente al elevado costo de los departamentos en CABA

El atractivo económico se vuelve más evidente cuando se compara con el mercado inmobiliario porteño. Un monoambiente en CABA promediaba u$s108.377, mientras que un departamento de dos ambientes alcanzaba u$s130.295 y uno de tres ambientes, u$s179.134.

Frente a esas cifras, una tiny house fija estándar se ubica alrededor de u$s20.000, aunque la equivalencia en dólares depende del momento y del tipo de cambio utilizado. Además, estas unidades no están destinadas exclusivamente a vivir. En distintas zonas del país se incorporaron como oficinas, quinchos, estudios, salas acústicas y espacios comerciales.

También existe demanda vinculada al turismo, particularmente en destinos de la Costa Atlántica, mientras que en lugares como Neuquén y Bariloche aparecen consultas por viviendas ya terminadas debido a las dificultades que puede presentar trasladar materiales y conseguir mano de obra en determinadas zonas.

Cómo se entregan y cuáles son los límites legales para circular por ruta

La modalidad rodante suma una ventaja evidente: la posibilidad de cambiarla de ubicación. Pero que tenga ruedas no significa que pueda circular sin cumplir requisitos. La Ley Nacional de Tránsito establece que las casas rodantes remolcadas deben contar con un vehículo tractor adecuado y respetar las condiciones de dimensiones, peso, estabilidad y seguridad correspondientes.

Para los tráileres y casas rodantes O1 de un eje, de hasta 750 kilos, de uso no comercial y sin instalación fija de gas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial exige un Certificado de Seguridad Vehicular (CSV) para realizar el patentamiento. El trámite requiere un informe técnico firmado por un ingeniero matriculado o realizado en un taller de Revisión Técnica Obligatoria habilitado.

También hay que prestar atención a las dimensiones. La normativa nacional vigente contempla, para determinadas configuraciones de vehículos, un ancho máximo de 2,60 metros y una altura máxima de 4,30 metros; además, existen reglas específicas para cargas indivisibles y permisos cuando se superan determinados parámetros. Por eso, una unidad fabricada para quedar instalada en un terreno no necesariamente puede salir a la ruta tal como fue construida.

Ahí aparece una de las principales diferencias entre comprar una tiny house fija y una rodante: la movilidad tiene requisitos propios. Antes de encargar una unidad con la idea de llevarla de un punto a otro del país, conviene definir desde el inicio si estará habilitada para circular, qué categoría tendrá y qué documentación deberá acompañarla.