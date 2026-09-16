Las ventas minoristas en EEUU crecieron 1,2% en agosto y superaron la expectativa del mercado + Agregar ámbito en









El crecimiento fue impulsado por vehículos y demanda escolar, a pesar de la alta inflación y selectividad del consumidor. La fortaleza de las ventas y la inflación refuerzan expectativas de un aumento de tasas de interés por parte de la Reserva Federal.

Ventas minoristas EEUU: Crecieron 1,2% en agosto, superando las expectativas del mercado. Pixabay

Las ventas minoristas en Estados Unidos repuntaron por encima de lo previsto durante agosto, impulsadas por un incremento en las compras de vehículos de motor y la demanda de productos asociados al inicio del ciclo lectivo. El resultado reforzó la resiliencia de la actividad económica, aun cuándo los consumidores muestran una creciente preocupación por los elevados niveles de inflación.

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Las ventas minoristas escalaron un 1,2% en agosto, tras la caída revisada del 0,5% registrada en julio, el primer descenso del indicador en nueve meses, según informó este miércoles la Oficina del Censo del Departamento de Comercio de Estados Unidos.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que las ventas minoristas rebotarían un 0,8%, tras el descenso del 0,6% registrado en julio según los datos preliminares. Las estimaciones del mercado oscilaban entre un incremento mínimo del 0,2% y un techo del 1,1%. Por ende, el dato oficial superó las expectativas de las previsiones de los analistas.

Las ventas minoristas escalaron un 1,2% en agosto, tras la caída revisada del 0,5% registrada en julio. Cabe subrayar que el crecimiento de agosto también reflejó en parte el incremento en los precios de la gasolina, factor que impulsó los ingresos de las estaciones de servicio.

El detalle del escenario actual Los hogares continuaron gastando a pesar de la persistencia de una inflación elevada, contenida por la crisis de los precios del petróleo y las tensiones en las cadenas de suministro derivadas del conflicto bélico.

Sin embargo, los consumidores se han vuelto más selectivos y priorizan la búsqueda de productos de menor precio. En paralelo, la confianza de los consumidores registró un deterioro durante este mes. Más "argentinizados" podríamos denominar. El gasto de las familias se mantiene respaldado por la firmeza del crecimiento salarial y las recientes alzas en los mercados bursátiles. Asimismo, los hogares están reduciendo su tasa de ahorro e incluso recurriendo a fondos previamente acumulados para sostener su nivel de consumo. Los consumidores se han vuelto más selectivos y priorizan la búsqueda de productos de menor precio. La solidez de las ventas minoristas, sumada a las persistentes presiones inflacionarias y a un mercado laboral que busca reequilibrarse tras las fluctuaciones del verano boreal, refuerza las expectativas de los mercados financieros respecto de que la Reserva Federal disponga un nuevo incremento en las tasas de interés este miércoles.