Commodities en máximos: qué Cedears recomiendan para aprovechar el salto del petróleo, los granos y los metales

El rally simultáneo de energía, metales y alimentos reconfigura el mapa de ganadores y perdedores en los mercados. En este contexto, los analistas ven oportunidades en mineras, petroleras, maquinaria e instrumentos ligados a metales, aunque advierten por el impacto de mayores costos sobre tecnología, transporte y otras industrias.

El rally global de commodities reordena oportunidades entre energía, minería y agro, mientras suma presión sobre costos, inflación y tasas.

Los commodities atraviesan uno de sus rallies más fuertes de los últimos años , con subas simultáneas en energía, metales y alimentos . El S&P GSCI , uno de los principales índices globales de materias primas, acumula cerca de 37% en 2026 , muy por encima del rendimiento anualizado de 7,5% de la última década, una señal de que el avance se extiende a buena parte del complejo y no responde sólo a movimientos aislados.

Entre los principales impulsores aparece el petróleo , con el Brent nuevamente por encima de u$s100 y picos cercanos a u$s110 , en medio de la escalada geopolítica en Medio Oriente y las tensiones sobre la oferta.

Al mismo tiempo, el cobre superó los u$s14.700 por tonelada y alcanzó máximos históricos , sostenido por restricciones de producción y expectativas de una mayor demanda vinculada a infraestructura y nuevas tecnologías, mientras el oro y la plata se mantienen en niveles históricamente elevados.

El fenómeno también alcanzó a los alimentos. En este sentido, el índice de alimentos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ( FAO) marcó en agosto su mayor nivel desde fines de 2022 y los cereales tocaron máximos de tres años .

De esta forma , el rally empieza a redefinir el mapa de ganadores y perdedores en los mercados, con oportunidades para compañías ligadas a energía, minería y agro , pero también con mayores costos para otros sectores.

Minería, energía y agro: dónde aparecen las oportunidades

"En el actual contexto podemos ver que los commodities vienen con un más que interesante rally alcista que deja ganadores y perdedores. Por un lado, el petróleo está por encima de u$s100, los granos vienen con fuertes subas y el índice general de commodities está en niveles muy elevados", explicó Federico Izaguirre Prencesvalle, Head of Private Banking.

Sin embargo, detrás de esas subas conviven factores diferentes. "Desde nuestra perspectiva, creemos que conviene separar entre metales, energía y alimentos, ya que observamos que el rally actual de commodities no responde a una única dinámica", señaló Tomás Sisto Bourel, Research & Investment Analyst de Fortress Capital.

En los metales, el especialista distinguió dos motores. En el oro, la tesis pasa por el elevado déficit fiscal de Estados Unidos, una eventual debilidad del dólar y la demanda de activos de cobertura. En cobre y plata, en cambio, pesan más los fundamentos industriales, ante una demanda que podría crecer por encima de la oferta disponible durante los próximos años.

Por eso, desde Fortress consideran actualmente más atractiva la exposición a minería y metales que a petroleras puras. Para una posición diversificada mencionaron a los ETFs XME, mientras que COPX permite una exposición más directa a compañías vinculadas al cobre.

En petróleo, la visión es más cauta

Sisto Bourel señaló que buena parte del impulso reciente responde al contexto geopolítico y que, si ese frente se normaliza, podría reaparecer una mayor oferta relativa frente a la demanda y generar presión bajista sobre los precios.

Izaguirre Prencesvalle, por su parte, identificó oportunidades concretas entre diversos Cedears. "Claramente las que se podrían ver más beneficiadas son Exxon (XOM), Chevron (CVX), Newmont (NEM), Rio Tinto (RIO), Caterpillar (CAT) y Deere (DE)", sostuvo.

El universo permite cubrir distintos segmentos. Mientras Exxon y Chevron ofrecen exposición petrolera, Newmont y Rio Tinto apuntan a minería, mientras Caterpillar y Deere funcionan como apuestas indirectas a través de maquinaria y equipamiento. "En el caso de Caterpillar, produce las herramientas necesarias, como máquinas excavadoras, máquinas mineras y equipos de construcción", explicó Izaguirre.

Los ataques hutíes sobre infraestructura saudita volvieron a poner presión sobre la oferta y elevaron la volatilidad del petróleo.

También existen vehículos más directos. Fondos negociables como el GLD y SLV replican oro y plata respectivamente, mientras GDX brinda exposición diversificada a mineras auríferas.

En granos, los recientemente añadidos CORN y SOYB siguen futuros de maíz y soja, respectivamente, aunque por esa misma razón presentan una volatilidad mayor que una compañía diversificada.

El otro lado del boom: inflación, tasas y presión sobre los márgenes

El mismo rally que mejora las perspectivas de los productores de materias primas encarece los costos de las compañías que utilizan energía, metales y alimentos como insumos. Allí aparece la otra cara del fenómeno.

"Podemos hacer una segunda lectura importante sobre este fenómeno. El boom de commodities, por otra parte, marca una desaceleración de otros sectores", planteó Izaguirre Prencesvalle.

Uno de los principales canales de transmisión pasa por la inflación. Un aumento persistente de materias primas puede trasladarse a precios y dificultar la baja de tasas, algo especialmente sensible para las compañías cuyas valuaciones dependen en mayor medida de ganancias futuras.

"Este fenómeno puede generar inflación y, a causa de lo anterior, una tendencia a tasas más altas, lo que ejerce una marcada presión sobre las empresas de crecimiento y tecnología", advirtió el Head of Private Banking.

El rally de commodities volvió a tensionar la inflación justo cuando Warsh reabrió el debate por nuevas subas de tasas.

Desde Fortress ponen el foco, además, sobre las actividades con mayor dependencia directa de materias primas. "Los sectores más expuestos a una continuidad del rally serían aquellos con alta intensidad de insumos y energía, como transporte, aerolíneas, químicos e industriales con menor capacidad para trasladar el aumento de costos a precios", señaló Sisto Bourel.

En este contexto, la capacidad de defender los márgenes se vuelve así una variable central. Las compañías con mayor poder para trasladar costos pueden amortiguar el shock, mientras aquellas que enfrentan mercados más competitivos deben absorber una proporción mayor del encarecimiento.

A eso se suma que buena parte de los beneficiados ya viene de fuertes avances. Izaguirre señaló que las compañías directa o indirectamente vinculadas a las materias primas están teniendo "momentum", aunque recordó que también acumulan una fuerte suba anual. Por eso, el escenario presenta oportunidades, pero también exige mayor selectividad en los puntos de entrada.

Argentina: energía, minería y agro como catalizadores

Para Argentina, el rally tiene una relevancia adicional porque energía, minería y agro ya ocupan una parte central de la generación de divisas. En el primer semestre de 2026, el petróleo crudo se convirtió en el principal producto exportado del país, con u$s4.693 millones y una suba interanual de 47,7%, desplazando a los derivados de la soja.

El maíz aportó otros u$s4.171 millones, la harina y pellets de soja u$s4.161 millones y el aceite de soja u$s3.163 millones. A su vez, el oro alcanzó exportaciones por u$s2.913 millones, 51,2% más que un año atrás. Entre los diez principales productos exportados durante el semestre, siete estuvieron vinculados al agro, la energía o la minería.

"En Argentina, esta dinámica puede convertirse en un claro catalizador por la exposición del país a energía, minería y agro", sostuvo Sisto Bourel, aunque consideró que el impacto sobre los activos podría "materializarse con mayor fuerza una vez despejado el escenario electoral".

El rally del oro ya impulsa con fuerza las exportaciones mineras argentinas.

El efecto puede aparecer por dos canales

Por un lado, mayores precios internacionales elevan los ingresos de las compañías exportadoras. Por otro, una mejora de los términos de intercambio y del ingreso de divisas puede fortalecer las cuentas externas y generar un contexto macroeconómico más favorable para los activos argentinos.

Dentro del mercado local, Fortress destacó particularmente a Central Puerto (CEPU). "Nos parece una de las compañías mejor posicionadas para aprovechar este impulso, especialmente por su mayor exposición a negocios vinculados con minería y commodities", indicó Sisto Bourel.

En energía, además, el potencial está asociado al crecimiento de Vaca Muerta y a una mayor capacidad de transporte y exportación de crudo. En minería, el cobre puede convertirse en otro vector de crecimiento con proyectos como Los Azules, Vicuña, Taca Taca y Agua Rica, mientras que el oro ya está capturando directamente el aumento internacional de precios.

El agro completa el mapa, aunque con una diferencia respecto de otros ciclos. La soja todavía se mantiene lejos de los máximos de 2012, mientras que petróleo, oro y potencialmente cobre adquirieron un peso mucho mayor, diversificando la exposición argentina al ciclo de materias primas.

Sisto Bourel extendió esa visión al resto de la región. "Latinoamérica también nos parece una región interesante porque está naturalmente vinculada al ciclo de commodities y, además, todavía presenta valuaciones relativamente atractivas frente a otros mercados", afirmó. Para obtener una exposición diversificada, mencionó al ETF ILF.

El escenario, sin embargo, no supone una apuesta uniforme. Una distensión en Medio Oriente podría reducir rápidamente la prima geopolítica del petróleo, mientras instrumentos como CORN, SOYB, GLD o SLV trasladan de manera directa la volatilidad del commodity subyacente.

La clave, por lo tanto, pasa por distinguir qué segmentos tienen fundamentos para sostener el movimiento y cuáles dependen de shocks que pueden revertirse con rapidez.