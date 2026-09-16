En Neuquén, un exintendente amenazó con un cuchillo a su sucesor

La pelea ocurrió en Pilo Lil, durante una reunión por la rendición de combustible. Eliseo Díaz quedó imputado y con restricción de acercamiento.

Pelea entre intendente y exintendente: se conoció un video de un violento enfrentamiento en Pilo Lil, Neuquén, que involucra al intendente y a su antecesor.

Un video registró la violenta pelea entre el actual presidente de la Comisión de Fomento de Pilo Lil, Andrés Avelino Infante, y su antecesor, Eliseo Díaz , quien durante el enfrentamiento sacó un cuchillo. El episodio ocurrió en la localidad neuquina y terminó con una denuncia, una imputación y una restricción de acercamiento.

Las imágenes, de 39 segundos , muestran el momento en el que ambos hombres forcejean dentro del Parador Turístico. Luego de separarse, Díaz retrocede hasta unas mesas, se agacha y vuelve a incorporarse con un cuchillo tipo verijero en la mano .

De acuerdo con las versiones conocidas sobre el episodio, la discusión comenzó durante una reunión de trabajo en la que Infante le reclamó a su antecesor la rendición del combustible utilizado por una camioneta de la comuna que Díaz había solicitado para trasladar fardos de pasto.

Las Comisiones de Fomento de Neuquén administran aportes de combustible que deben ser rendidos obligatoriamente. Ese trámite administrativo habría sido el detonante de una discusión que se extendió durante cerca de 20 minutos , entre gritos, insultos y empujones.

Infante relató que Díaz lo amenazó durante el enfrentamiento. "Me dijo: 'hijo de puta, te voy a matar, me tenés podrido'. Y cuando las mujeres le pidieron que se calmara, las insultó también" , aseguró.

El video del momento

En el video se escucha a una mujer pedir reiteradamente que ambos se detengan. Segundos después, cuando Díaz ya sostiene el cuchillo, Raquel Fantini, pareja de Infante y referente de Educación del paraje, se interpone entre ambos. "Mi compañera me agarra, me pone detrás de ella y se pone de barrera. Él le dice: 'Dejame que a ese concha de su madre lo voy a matar'", relató Infante. Y agregó: "Si no hubiese estado mi señora, hoy la historia sería otra. Literalmente me salvó la vida. Él me buscaba con el cuchillo en la mano".

La secuencia fue filmada por Eliana Rivera, delegada de la Región Sur del gobierno de Neuquén, quien estaba presente durante la reunión. El material fue entregado a la Fiscalía, al secretario del Interior Gustavo Coatz y al Ministerio de Seguridad provincial.

La disputa comenzó por una supuesta falta de rendición de cuentas sobre el uso de combustible de una camioneta comunal.

Tras ser alertada, la Policía intervino con personal del Destacamento de Pilo Lil y de la Comisaría 25 de Junín de los Andes. Díaz fue interceptado cuando intentaba llegar al destacamento para realizar su propia denuncia y posteriormente fue trasladado a Junín.

El exintendente quedó imputado por agresión y recibió una restricción de acercamiento por cuatro meses, que le impide aproximarse tanto al predio comunal como a Infante.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Junín de los Andes, que deberá analizar el video, las cámaras de seguridad ubicadas frente al destacamento y los testimonios de quienes presenciaron la pelea para determinar las responsabilidades penales.

La versión de Eliseo Díaz sobre la pelea

Tras conocerse las imágenes, Eliseo Díaz negó haber amenazado de muerte a Infante y aseguró que sacó el cuchillo para defenderse durante el enfrentamiento.

El exjefe comunal sostuvo que el arma era un "verijero", un pequeño cuchillo de campo, y rechazó que se tratara de una cuchilla de grandes dimensiones. También afirmó que durante la pelea observó que una mujer le entregó un objeto a Infante, aunque dijo que no pudo identificar si era una tijera, un cuchillo o un tenedor.

"Yo fui solo, con buenas intenciones. Si hubiera querido pegarle, me llevo otro", sostuvo Díaz. Además, afirmó que Infante lo empujó y tironeó pese a conocer que padece una discapacidad motriz y tiene debilidad en las piernas por una enfermedad de larga data.

Díaz también cuestionó las circunstancias en las que se realizó la reunión y aseguró que originalmente debía desarrollarse en las oficinas de la Comisión de Fomento, pero que finalmente fue trasladada al Parador Turístico.

"Ese día hizo salir a los empleados temprano para que no hubiera testigos. Otras veces les hace sumario por irse 15 minutos antes; ese día los hizo firmar e irse", afirmó.

Finalmente, el exintendente acusó a su sucesor de que "se burla de la gente y abusa de autoridad" y sostuvo que mantiene actitudes violentas con trabajadores municipales.