El pistacho, el nuevo "oro verde" que transforma la economía de San Juan

La superficie cultivada se quintuplicó en cinco años y ya supera las 10.000 hectáreas. El clima árido, la calidad del agua y la creciente demanda internacional convierten al pistacho en una alternativa de alto potencial para productores, economías regionales y exportaciones.

La demanda crece por encima de la oferta local. freepik.es

En la provincia de San Juan, el pistacho pasó de ser una rareza productiva a convertirse en una actividad agroindustrial en pleno auge. En pocos años, este cultivo comenzó a ganar visibilidad y peso económico, alentado por la demanda internacional y por el surgimiento de productos gourmet, entre ellos los famosos "chocolates de Dubái" elaborados con esta preciada materia prima, que impulsaron aún más el consumo global. Hoy, las plantaciones marcan el paisaje del oeste argentino, donde el clima seco, las escasas lluvias y los inviernos fríos configuran condiciones naturales óptimas para el desarrollo del fruto.

Un reciente artículo de Reuters, firmado por la periodista Leila Miller, describe cómo el pistacho dejó de ser marginal para transformarse en un factor de crecimiento dentro del entramado agroindustrial argentino.

Según datos de la Red Nacional de Estudio de los Pistachos en la Argentina —creada en 2023— la superficie implantada se multiplicó por cinco en los últimos cinco años y ya supera las 10.000 hectáreas. La mayor parte de la expansión se concentra en San Juan, aunque también hay desarrollos incipientes en Mendoza, San Luis y La Pampa. Los especialistas estiman un potencial de largo plazo aún mayor: la red identificó unas 65.000 km² con condiciones agroclimáticas adecuadas para el cultivo.

A escala global, Estados Unidos, Irán y Turquía siguen siendo los grandes productores. Frente a ellos, Argentina ocupa un lugar menor, pero con una particular ventaja: es el único actor relevante del continente. Esto le permitiría abastecer a los mercados en momentos en los que el hemisferio norte no está en temporada, algo que la industria observa con interés.

Helado de pistacho Los productos elaborados con pistacho se incrementaron en los últimos años Gentileza - D Gari El fenómeno no se limita a la producción primaria. El pistacho también gana espacio en las góndolas y en la industria alimentaria: su uso dejó de concentrarse en snacks para diversificarse hacia helados, pastelería, chocolatería y alfajores con crema de pistacho. “La gente no se cansa de ellos”, aseguró Stephen Vasquez, director ejecutivo del Comité Administrativo de Pistachos de Estados Unidos.

La mayor parte de las plantas en el país se desarrollan con portainjertos californianos, donde existen cerca de 200.000 hectáreas dedicadas al cultivo. En Argentina, la demanda crece más rápido que la oferta. De acuerdo con un informe del Consejo Federal de Inversiones (CFI), entre un tercio y la mitad de la producción local se exporta, principalmente a Italia, Rusia, Australia y países de América Latina. La inversión para ingresar a la actividad, sin embargo, no es menor. El crecimiento del pistacho coincide con un proceso de reconversión dentro del sector vitivinícola. La caída del consumo global de vino aceleró la búsqueda de alternativas productivas en San Juan y Mendoza. Con una población cercana a los 800.000 habitantes, San Juan ya percibe los efectos en su economía regional. Allí, el pistacho es hoy el tercer cultivo en superficie, detrás de los olivos y los viñedos. El fenómeno también se refleja en el consumo local: heladerías sumaron sabores como pistacho con chocolate blanco o pistacho estilo Dubái, y algunas fábricas de alfajores incorporaron líneas con crema de pistacho. La tendencia, según coinciden los productores, está lejos de agotarse.