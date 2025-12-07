Javier Milei estuvo presente de la final del 132° Abierto de Polo en Palermo

El Presidente estuvo acompañado por Karina Milei y Luis Petri, en un evento que incluyó homenaje de Granaderos y un sobrevuelo de aviones de la Fuerza Aérea.

Javier Milei saluda a un granadero en la final del 132° Abierto Argentino de Polo en Palermo.

El presidente Javier Milei fue invitado a la final del 132° Abierto Argentino de Polo en Palermo , donde se enfrentan La Natividad–La Dolfina y Ellerstina–Indios Chapaleufú . En la previa del partido, el Regimiento de Granaderos a Caballo entonó el Himno Nacional.

El mandatario asistió acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , la senadora electa, Patricia Bullrich, y por el todavía ministro de Defensa, Luis Petri.

"Acompañé al Presidente en la final del 132° Abierto Argentino de Polo, donde todo el público entonó el Himno Nacional interpretado por los Granaderos a caballo y se emocionó con el sobrevuelo de tres aviones B-45 Mentor de la Fuerza Aerea ", señaló el diputado electo en su Instagram.

El mandatario ya había presenciado la semifinal del Abierto el pasado miércoles. "Vengo a alentar al mejor de todos los tiempos" , dijo entonces, haciendo referencia a Adolfo Cambiaso, referente de La Dolfina.

Embed - Luis Petri on Instagram: "Acompañé al Presidente @javiermilei en la final del 132° Abierto Argentino de Polo, donde todo el público entonó el Himno Nacional interpretado por los @granaderosacaballo y se emocionó con el sobrevuelo de tres aviones B-45 Mentor de la @fuerzaaerea_arg."

Es que el polista y Milei mantienen un estrecho vínculo, e incluso el Presidente lo recibió en su despacho de la Casa Rosada el pasado lunes.

AHORA - Así entraba @JMilei a la FINAL DE POLO con la ovación COMPLETA de la tribuna. VLLC…!!! pic.twitter.com/fRXOSLueit

La presencia del libertario en el Campo Argentino de Polo estuvo marcada por protocolo, una "ovación" de los presentes, y hasta un saludo con el exjugador de fútbol Gabriel Batistuta.

Embed - AHORA: se saludaron @JMilei y el astro futbolístico @GBatistutaOK en la final del mejor polo del mundo. pic.twitter.com/DXTECEqSfq — Santiago Oría (@Santiago_Oria) December 7, 2025

Javier Milei cierra su segundo año de gobierno con un 49% de imagen positiva

Después de dos años de gestión, el presidente Javier Milei cierra 2025 con una imagen del 49%, un nivel más alto del que registraron, en la misma instancia de gobierno, Mauricio Macri y Alberto Fernández.

A lo largo del año electoral, la imagen del mandatario y de su administración sufrió vaivenes, pero luego de la victoria en los comicios legislativos de octubre empezó a repuntar y llega a diciembre en una situación de mayor estabilidad.

Los números se desprenden de la última encuesta publicada por Opina Argentina, realizada a 1.772 personas entre el 1 y el 3 de diciembre. Respecto al último relevamiento hecho por la misma consultora, la imagen de Milei creció un punto y cayó dos su rechazo (pasó de 52% a 50%).

Una tendencia que se mantiene en el tiempo es la diferencia en la imagen del mandatario entre hombres y mujeres. De los varones consultados, casi 6 de cada 10 (57%) tiene una consideración positiva. Es exactamente inversa la situación ante las mujeres: el 41% tiene una imagen positiva del presidente y el 57% una antipática. No obstante, desde marzo de 2025 la imagen negativa de Milei es superior a la positiva.