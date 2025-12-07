El presidente Javier Milei fue invitado a la final del 132° Abierto Argentino de Polo en Palermo, donde se enfrentan La Natividad–La Dolfina y Ellerstina–Indios Chapaleufú. En la previa del partido, el Regimiento de Granaderos a Caballo entonó el Himno Nacional.
Javier Milei estuvo presente de la final del 132° Abierto de Polo en Palermo
El Presidente estuvo acompañado por Karina Milei y Luis Petri, en un evento que incluyó homenaje de Granaderos y un sobrevuelo de aviones de la Fuerza Aérea.
-
Milei cierra su segundo año de gobierno con un 49% de imagen positiva
-
LLA fija fecha para dictamen del Presupuesto pero faltan consensos para la reforma laboral
El mandatario asistió acompañado por su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, la senadora electa, Patricia Bullrich, y por el todavía ministro de Defensa, Luis Petri.
"Acompañé al Presidente en la final del 132° Abierto Argentino de Polo, donde todo el público entonó el Himno Nacional interpretado por los Granaderos a caballo y se emocionó con el sobrevuelo de tres aviones B-45 Mentor de la Fuerza Aerea", señaló el diputado electo en su Instagram.
El mandatario ya había presenciado la semifinal del Abierto el pasado miércoles. "Vengo a alentar al mejor de todos los tiempos", dijo entonces, haciendo referencia a Adolfo Cambiaso, referente de La Dolfina.
Es que el polista y Milei mantienen un estrecho vínculo, e incluso el Presidente lo recibió en su despacho de la Casa Rosada el pasado lunes.
La presencia del libertario en el Campo Argentino de Polo estuvo marcada por protocolo, una "ovación" de los presentes, y hasta un saludo con el exjugador de fútbol Gabriel Batistuta.
Javier Milei cierra su segundo año de gobierno con un 49% de imagen positiva
Después de dos años de gestión, el presidente Javier Milei cierra 2025 con una imagen del 49%, un nivel más alto del que registraron, en la misma instancia de gobierno, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
A lo largo del año electoral, la imagen del mandatario y de su administración sufrió vaivenes, pero luego de la victoria en los comicios legislativos de octubre empezó a repuntar y llega a diciembre en una situación de mayor estabilidad.
Los números se desprenden de la última encuesta publicada por Opina Argentina, realizada a 1.772 personas entre el 1 y el 3 de diciembre. Respecto al último relevamiento hecho por la misma consultora, la imagen de Milei creció un punto y cayó dos su rechazo (pasó de 52% a 50%).
Una tendencia que se mantiene en el tiempo es la diferencia en la imagen del mandatario entre hombres y mujeres. De los varones consultados, casi 6 de cada 10 (57%) tiene una consideración positiva. Es exactamente inversa la situación ante las mujeres: el 41% tiene una imagen positiva del presidente y el 57% una antipática. No obstante, desde marzo de 2025 la imagen negativa de Milei es superior a la positiva.
Dejá tu comentario