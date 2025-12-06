San Juan: estudios oficiales descartan contaminación en el agua de Jáchal y Cuesta del Viento tras la muerte de peces

Nuevos informes técnicos determinan que no se detectaron contaminantes críticos en la cuenca del río Jáchal y el dique Cuesta del Viento, y atribuyen la mortandad de peces a causas naturales.

La publicación de los informes de CIPCAMI refrendan que, al menos según los análisis actuales, no hay contaminación química en la cuenca Jáchal – Cuesta del Viento.

Tras la aparición de peces muertos en el dique Cuesta del Viento , en el departamento Iglesia, en San Juan , dos recientes estudios independientes encargados por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable arrojaron resultados alentadores: el agua del río Jáchal y del dique no presenta contaminación por metales pesados, cianuro ni nitritos, y los parámetros medidos se mantienen dentro de los valores permitidos oficialmente.

Así lo informó Tiempo de San Juan, citando los análisis elaborados por el laboratorio CIPCAMI (Centro de Investigación para la Prevención de la Contaminación Ambiental Minero Industrial) y técnicos del Parque de la Biodiversidad.

Los muestreos se realizaron en múltiples puntos clave de la cuenca durante 2025 -incluyendo Río Las Taguas, Arroyo Turbio, Río La Palca, Río Blanco y sectores aguas abajo del dique - y en el dique Cuesta del Viento (embarcadero, playa Lamaral, desembocaduras).

En todos los casos, los valores registrados se mantuvieron por debajo de la “Línea Base Ambiental” fijada históricamente por CIPCAMI. En concreto, no se detectó presencia de cianuro, mercurio ni nitritos , ni otros elementos que superen los umbrales de alerta ambiental.

Los informes, junto con antecedentes de monitoreos de toda la cuenca, fueron derivados a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Jáchal, como parte del proceso judicial abierto tras la denuncia ciudadana.

Adicionalmente, el monitoreo paralelo en la mina Veladero, ubicado en la misma región y vinculado a las especulaciones por la mortandad, finalizó recientemente con resultados preliminares que indican niveles dentro de la normalidad, en línea con la línea de base ambiental.

¿Qué pasó con los peces? La hipótesis oficial

Con estos datos como respaldo, las autoridades ambientales provinciales y los peritajes técnicos concluyen que la muerte de los pejerreyes no fue provocada por un derrame químico ni por contaminación minera, sino por un fenómeno natural asociado a hipoxia local -es decir, bajos niveles de oxígeno disuelto en sectores costeros del dique donde ocurre escasa circulación del agua-. Esta hipótesis había sido adelantada en noviembre por los técnicos del Parque de la Biodiversidad, y ahora se ratifica con evidencia científica.

Según esta explicación, la combinación de restos orgánicos acumulados, falta de recirculación del agua y condiciones ambientales habría generado un episodio puntual, tristemente visible en la costa del embalse.

Qué significa este resultado

Si la hipótesis de hipoxia se confirma, el episodio de mortandad de peces se habría debido a condiciones naturales extremas, no a un derrame.

La causa por supuesto “envenenamiento de agua” fue abierta en la UFI de Jáchal, y se espera que los próximos días se compare la documentación oficial con los estudios independientes presentados por vecinos y asambleas.