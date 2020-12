El rally se toma un respiro a la espera de que la política empuje de nuevo

Es una ironía que el comienzo de la vacunación mundial contra el covid haya inoculado la calma en mercados tan impetuosos. ¿Un efecto colateral no previsto de ese otro rally, el de los laboratorios apremiados por dar una solución urgente a la pandemia? Nada de eso. La política en EE.UU. prometió un arreglo fiscal exprés para matar dos pájaros de un tiro – proveer alivio por las consecuencias económicas del virus y quitar el cerrojo de gasto que obligaría a cerrar parcialmente el gobierno – y no supo cumplir. Y la política en Europa nos alertó de su fracaso con el brexit: lo más probable, dicen a ambos lados del Canal de la Mancha, es que no se consiga un acuerdo y Gran Bretaña empiece 2021 a la buena de Dios, con el brexit duro que se quiere evitar. Son dos buenas excusas para tomarse un respiro. A menos que una compañía presente los números de Disney, y el papel vuele más de 13% directo a Fantasyland. O se viva el microcosmos de las ofertas públicas iniciales de acciones donde Airbnb puede valer el mismo día 40 mil millones de dólares y cerrar en 100 mil millones. Si el debut de la vacunación y un leve sarpullido accionario compartieron la escena semanal fue por mera coincidencia, la Bolsa no se volvió alérgica a las buenas noticias. De hecho, achicó las pérdidas cuando el Senado sancionó una ley de último minuto que extendió el financiamiento siete días más para que los políticos zanjen sus diferencias y sellen un arreglo.