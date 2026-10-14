El salto exportador de YPF: una política de Estado blindada ante los cambios de gobierno

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, participó del almuerzo del Consejo Interamericano de Comercio y Producción. Allí repasó los números de la compañía y volvió a ratificar el plan 4x4 que busca cuadruplicar el valor de la petrolera para 2030. Empresarios y ejecutivos se despacharon en elogios.

Horacio Marín en el encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

“Imposible no entusiasmarse con Horacio Marín”; “cómo cambió la compañía en tan poco tiempo”; “No hay duda de su liderazgo”, eran algunos de los comentarios positivos que provocó la exposición del CEO de YPF en el encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en el marco de su tradicional almuerzo institucional, que reunió a representantes del sector empresario y referentes de distintas actividades productivas del país. La presencia de 18 embajadores es una muestra del interés que despierta la Argentina en materia energética.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En el coctel previo al almuerzo, la economía de dos velocidades se podía percibir de acuerdo al sector al cual pertenecía el empresario. “ Mejoraron un poquito las ventas, pero aún lejos de hablar de una recuperación ”, afirmaba un ejecutivo del rubro indumentaria. En sector de servicios también tiene ganadores y perdedores y la industria y la construcción son los más afectados.

La apertura del encuentro estuvo a cargo de Bettina Bulgheroni , presidente del CICyP, quien destacó la trayectoria de Marín y su perfil profesional. En su discurso señaló que “Desde el sector privado miramos la Argentina con más perspectiva, invirtiendo, creciendo, compitiendo y trabajando en proyectos de largo plazo. Tenemos talento y capacidad; el desafío es transformar cada vez más ese potencial en realidades” .

Los empresarios vinculados al sector energético o minero ven que el futuro de Argentina luce muy promisorio.

El propio Horacio Marín lo mostró con números. Contó que aspira a que en el 2030 Argentina ingrese con la posición 13 en el ranking de países exportadores. YPF acelera el "Plan 4x4": el mapa de inversiones que busca convertir a la Argentina en una potencia exportadora

En este sentido, el directivo ratificó que el salto productivo de la formación Vaca Muerta representa un punto de inflexión definitivo para la balanza comercial energética del país

“Argentina pasó de un país con petróleo a un país petrolero”, afirmó el CEO de YPF, al tiempo que aseguró que el compromiso asumido en materia de inversión no tiene retroceso.

Bajo esta premisa, la compañía proyecta que Argentina alcanzará exportaciones energéticas por un total de u$s55.000 millones para el año 2031.

El ejecutivo advirtió, no obstante, que este despliegue masivo hubiese sido impracticable bajo condiciones normativas previas: “Sin RIGI no hubiese habido nunca el LNG y no hubiese habido nunca un desarrollo masivo de Vaca Muerta”. Marín identificó a los desarrollos no convencionales de los Estados Unidos como el competidor natural en materia de precios para el crudo y el gas local.

Horacio Marín en el encuentro organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP).

El plan 4x4 de YPF

En referencia a la compañía, Marín explico que el "Plan 4x4" busca multiplicar por cuatro el valor de la petrolera en un plazo de cuatro años.

Para lograrlo, la estrategia combina la desinversión en áreas maduras convencionales, el repliegue de negocios deficitarios en mercados regionales secundarios de Brasil y Chile, y la concentración absoluta de los recursos en el core business de los hidrocarburos no convencionales.

La gestión arrojó hasta el momento indicadores de solidez financiera, una reducción sustancial de las ratios de endeudamiento neto y una mejora marcada del EBITDA.

Para apalancar esta transformación, YPF implementó cambios drásticos en su cultura interna de recursos humanos mediante esquemas estrictos de productividad.

El propio Marín describió el sistema de incentivos destinados a operarios y contratistas con una crudeza típicamente corporativa. La metodología, enmarcada en metas rígidas de eficiencia, ya permitió reducir el ciclo de desarrollo de pozos y optimizar la logística de combustibles para abatir quiebres de stock. Asimismo, el sector proyecta la incorporación de 15.000 técnicos que se capacitarán a razón de 3.000 operarios anuales a través del nuevo Instituto Vaca Muerta.

Oleoducto

La agenda de corto y mediano plazo tiene dos hitos de infraestructura críticos para el mercado energético:

Proyecto Argentina LNG: El próximo 26 de noviembre, YPF firmará junto a la italiana Eni y la emiratí XRG la decisión final de inversión (FID) para la primera fase de exportación de gas natural licuado. El desarrollo inicial requerirá u$s30.000 millones hasta 2031, estimándose que, con las ampliaciones previstas bajo el paraguas del RIGI, el proyecto total escalará de los u$s51.000 millones originales hasta los u$s76.000 millones.

El próximo 26 de noviembre, YPF firmará junto a la italiana Eni y la emiratí XRG la decisión final de inversión (FID) para la primera fase de exportación de gas natural licuado. El desarrollo inicial requerirá u$s30.000 millones hasta 2031, estimándose que, con las ampliaciones previstas bajo el paraguas del RIGI, el proyecto total escalará de los u$s51.000 millones originales hasta los u$s76.000 millones. Oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS): Este megaproyecto demandará un desembolso de u$s3.000 millones mediante la modalidad de project finance, constituyendo el mayor financiamiento de este tipo en la historia del país. Este oleoducto estratégico conectará la cuenca neuquina con la costa atlántica de Río Negro para evacuar el crudo no convencional hacia terminales marítimas de carga.

El llenado del ducto se iniciará formalmente el 1 de enero de 2027 y la primera exportación marítima tendrá lugar ese mismo mes. La obra sumará 180.000 barriles diarios adicionales en el primer trimestre, apuntando a expandir la capacidad final de transporte desde 700.000 barriles hasta 1 millón de barriles diarios.

Mercados financieros

El mercado bursátil convalidó la reestructuración de la empresa con un rally destacado. En la plaza internacional, el ADR de la petrolera cerró en la Bolsa de Nueva York (NYSE) a un precio de u$s52,25 por acción, anotando una suba diaria del 0,89% tras moverse en un rango de entre u$s51,94 y u$s53,02.

Cabe recordar que la dinámica de negociación local se encuentra adaptada al desdoblamiento de acciones (split) de 1 a 10 instrumentado el pasado 4 de agosto de 2026. Esta medida, orientada a dotar de mayor liquidez y accesibilidad al panel líder de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, multiplicó los papeles en circulación reduciendo el valor nominal unitario a la décima parte y readecuando la paridad con el certificado norteamericano a una estricta relación de 10 acciones locales por cada ADR.

En el cierre de su alocución, Marín apeló a una analogía deportiva para fijar los objetivos de largo plazo del management, citando las palabras del capitán de la Selección Nacional de fútbol al señalar que "para lograr objetivos grandes se necesitan equipos fuertes”.

En sintonía con ello, concluyó con un axioma personal: “En la vida no hay éxitos ni fracasos, hay sólo superación”, concluyó Marín.