YPF presentó la solicitud de adhesión al RIGI para el proyecto Narambuena + Agregar ámbito en









La iniciativa contempla una inversión estimada de USD 11.688 millones a lo largo de los próximos 21 años. El área es operada por YPF.

YPF presentó la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto Narambuena, que contempla una inversión estimada de USD 11.688 millones a lo largo de los próximos 21 años.

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El proyecto comprende el área Narambuena, ubicada en la zona norte de Vaca Muerta, provincia del Neuquén. El área es operada por YPF y su titularidad es compartida al 50% por YPF y Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L.

La iniciativa tiene como objetivo desarrollar un proyecto de petróleo shale con producción de gas asociado, alcanzando un plateau de producción estimado de aproximadamente 80.000 barriles de petróleo por día entre 2035 y 2045, junto con una producción de gas asociada de aproximadamente 3 millones de metros cúbicos diarios. Durante la vida del proyecto se prevé la perforación de 606 pozos.

Se estima que el proyecto Narambuena generará exportaciones por aproximadamente USD 33.000 millones entre 2027 y 2059. La iniciativa prevé generar aproximadamente 2.970 puestos de trabajo directos durante las etapas de construcción y producción, considerando los picos de actividad.

La presentación de Narambuena constituye la segunda de las tres iniciativas que YPF impulsa bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el desarrollo de la zona norte de Vaca Muerta. En conjunto, estos proyectos representan inversiones por aproximadamente USD 44.000 millones durante los próximos 26 años, contemplan la perforación de alrededor de 2.200 pozos y permitirán alcanzar una producción estimada de 270.000 barriles diarios de petróleo shale.

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