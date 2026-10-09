YPF presentará un RIGI en 2027 para explorar Vaca Muerta en Mendoza

El Gobernador recibió al presidente de YPF, Horacio Marín, para anunciar el inicio de la campaña exploratoria de cinco pozos. Además, durante el encuentro se anunció que YPF aplicaría a un RIGI en 2027 para comenzar con la explotación de Vaca Muerta Mendoza.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció junto al presidente y CEO de YPF , Horacio Marín, el inicio de una campaña de cinco perforaciones exploratorias en Malargüe durante 2027 para avanzar en el desarrollo de Vaca Muerta , con una inversión que aplicaría a un RIGI.

El comienzo de los trabajos apunta a analizar las perspectivas de una iniciativa que busca transformar el potencial geológico identificado en un proyecto productivo de gran escala.

Los trabajos permitirán seguir profundizando el conocimiento sobre el potencial geológico de la formación y avanzar en la evaluación de un desarrollo productivo de mayor escala. En este proceso, Mendoza busca generar las condiciones para atraer nuevas inversiones y ampliar la producción de hidrocarburos en la provincia.

Durante el encuentro también participaron la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, y el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis. La agenda incluyó tanto la puesta en marcha de las perforaciones exploratorias, anunciadas por el Gobernador durante el último discurso del 1 de mayo, como los próximos pasos de un plan de explotación en la formación con el que YPF aplicaría al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) .

Al respecto, Cornejo destacó la importancia de la reconversión de YPF y su orientación hacia los recursos no convencionales, una oportunidad estratégica para recuperar el protagonismo histórico de Mendoza en la producción petrolera . La caída de la actividad convencional afectó el desempeño provincial, por lo que el Gobierno viene trabajando en una estrategia que combina la continuidad de la producción existente con la apertura de nuevas oportunidades de inversión.

En ese proceso, la Provincia avanzó en la renegociación de contratos y en el traspaso de áreas a empresas con mayores compromisos de inversión, en el marco del Plan Andes. El Gobernador explicó que esta estrategia busca compensar la reducción de inversiones en los yacimientos convencionales y generar condiciones para sostener la actividad. “Hemos tomado mucho riesgo, riesgo incluso político, con esa renegociación de contratos del Plan Andes con YPF, pero creemos que es lo mejor para Mendoza, no en el cortísimo plazo, pero sí es lo mejor para Mendoza en los próximos años que vienen”, afirmó.

El mandatario señaló que la reconversión de YPF también representa una oportunidad para la provincia y destacó las primeras señales de desaceleración del declino petrolero a partir del ingreso de nuevos operadores. “Ya, incipientemente, estamos frenando el declino del petróleo con los nuevos operadores, y aspiramos a seguir en esa misma dirección”, sostuvo.

En relación con el nuevo proyecto, Cornejo remarcó que la decisión de YPF de avanzar con las perforaciones y evaluar un desarrollo de mayor escala constituye un compromiso concreto para Mendoza. En ese sentido, destacó la importancia de trabajar junto con la compañía para acelerar las definiciones técnicas y regulatorias que permitan avanzar en la iniciativa.

Luego, el Gobernador también consideró que la presencia de YPF en la formación mendocina puede facilitar la llegada de otros grandes operadores que actualmente desarrollan proyectos no convencionales en Neuquén. “Y es este anuncio muy ambicioso porque, si está YPF en Vaca Muerta mendocina, van a estar el resto de los grandes operadores de no convencional que ya están en Neuquén, por ejemplo”, sostuvo.

Asimismo, valoró la posibilidad de que la compañía profundice sus compromisos de inversión en la provincia, esta vez vinculados con los recursos no convencionales. “Que vuelva a tener un compromiso de inversión importante en Mendoza, pero esta vez en el no convencional, es una gran noticia para la provincia”, afirmó.

Cinco perforaciones y una propuesta de desarrollo de mayor escala

La campaña contempla tres pozos exploratorios en el Sur de Mendoza. El primero ya se encuentra en ejecución en el área de YPF, con la locación preparada y el equipo de perforación montado. Luego, el mismo equipo continuará con los trabajos previstos por la unión transitoria de empresas integrada por Quintana Energy y TSB en Cañadón Amarillo, para regresar posteriormente a las perforaciones de YPF. En total, el plan de perforación de YPF y de la UTE Quintana-TSB contempla 5 pozos de NOC en el Sur provincial.

La ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, explicó que la planificación operativa fue reconfigurada para integrar los compromisos de ambas empresas y aprovechar un mismo equipo de perforación. La modalidad, conocida como back-to-back, permitirá ejecutar los cinco pozos de manera secuencial, optimizar los tiempos de trabajo y reducir los costos logísticos.

La campaña de YPF contempla tres pozos exploratorios en el bloque CN VII A. Los trabajos comenzaron con el pozo Aguada Negra x-102, que tendrá una rama horizontal de 1.500 metros. Luego se avanzará con Aguada Negra x-104 y Aguada Negra x-105, dentro de un esquema que contempla un piloto vertical y dos pozos horizontales de 2.500 metros.

A estas tareas se suman las dos perforaciones previstas por Quintana Energy-TSB en el área vecina de Cañadón Amarillo. De esta manera, Mendoza contará con cinco nuevas perforaciones durante 2026, que permitirán ampliar la información geológica disponible sobre el potencial de la formación.

Por su parte, Marín confirmó que los resultados de los pozos exploratorios realizados hasta el momento alentaron a la compañía a continuar con los trabajos. Al respecto, señaló que “estuvimos analizando los resultados de los pozos exploratorios que hicimos en Vaca Muerta Mendoza y creemos que son buenos resultados”, señaló.

El presidente de YPF explicó que la empresa incluyó en el presupuesto de 2027 la continuidad de esta estrategia, sujeta a la aprobación del directorio de la compañia. El objetivo es avanzar hacia el desarrollo de la formación y evaluar la integración de las dos áreas que la compañía posee en el sur mendocino.

“La idea de YPF es continuar con la exploración durante este año y luego empezar con el desarrollo. Con eso, lo que queremos hacer es una gran área, unir ambas áreas y aplicar a un RIGI en 2027 para explotar la formación en Mendoza ”, explicó Marín.

Latorre destacó que el proyecto valida los estudios provinciales sobre Vaca Muerta

A su turno, la ministra de Energía y Ambiente destacó que el anuncio de YPF excede el inicio de las cinco perforaciones y representa un avance en la posibilidad de desarrollar Vaca Muerta en Mendoza. Según explicó, la decisión de la compañía de evaluar una inversión de mayor escala ratifica el trabajo técnico que viene realizando la Provincia para identificar el potencial de la formación en el Sur mendocino. En ese sentido, remarcó que “la propuesta abre una perspectiva que va más allá de la campaña exploratoria y plantea la posibilidad de avanzar hacia un proyecto productivo de gran escala”.

De acuerdo con las proyecciones presentadas durante el encuentro, el desarrollo podría alcanzar un potencial de producción de 90.000 barriles. La cifra corresponde al escenario estimado por la compañía para el proyecto y dependerá de los resultados de la exploración y de las definiciones técnicas, económicas y regulatorias necesarias para avanzar hacia la etapa productiva.

La propuesta deberá avanzar ahora en las definiciones técnicas y regulatorias que permitan establecer las condiciones para la integración de las áreas y el desarrollo no convencional. En paralelo, el Gobierno provincial trabajará con la compañía en los aspectos necesarios para determinar los próximos pasos del proyecto.