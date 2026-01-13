Luis Caputo se reunió con el embajador de Italia y destacó el acuerdo Mercosur-UE + Seguir en









El ministro de Economía mantuvo un encuentro con Fabrizio Nicoletti, donde analizaron el vínculo bilateral y el impacto que tendría el pacto entre ambos bloques para exportaciones e inversiones.

Caputo junto al embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió con el embajador de Italia en la Argentina, Fabrizio Nicoletti, en un encuentro centrado en el fortalecimiento de la relación comercial bilateral y en las oportunidades que podría abrir el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

A través de un mensaje publicado en la red social X, Caputo señaló que durante la reunión trabajaron en una agenda orientada a profundizar los vínculos económicos entre ambos países. “Coincidimos en la importancia que tendrá el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea para incrementar las exportaciones y el nivel de las inversiones entre Argentina e Italia”, afirmó el funcionario.

El entendimiento entre los dos bloques, que aún se encuentra pendiente de ratificación, es uno de los ejes de la estrategia del Gobierno para ampliar el comercio exterior y atraer capitales. Desde el oficialismo consideran que el acuerdo permitiría mejorar el acceso de los productos argentinos al mercado europeo, además de otorgar mayor previsibilidad a las inversiones.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2011169076886774123&partner=&hide_thread=false Excelente reunión con el Embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, con quien trabajamos para seguir fortaleciendo los lazos comerciales entre ambos países.

Italia es uno de los principales socios de la Argentina dentro de la Unión Europea, tanto por el volumen de intercambio como por la presencia de empresas italianas en sectores estratégicos de la economía local. En ese marco, el avance del acuerdo birregional aparece como una herramienta clave para profundizar la integración económica y fortalecer el vínculo bilateral.