Por nuevas cancelaciones de Flybondi, hay largas filas y reclamos en Aeroparque

24 de los 47 vuelos programados para este martes fueron suspendidos y los turistas tuvieron que quedarse varias horas esperando respuestas.

Flybondi canceló 24 de los 47 vuelos programados para este martes. Cámara de turismo

Cientos de pasajeros se vieron afectados este martes nuevamente por cancelaciones de vuelos de la aerolínea lowcost Flybondy, lo que generó un fuerte clima de tensión en el Aeroparque Jorge Newbery. 24 de los 47 vuelos programados para la jornada de este martes fueron suspendidos y los turistas tuvieron que quedarse varias horas esperando respuestas, lo que derivó en gritos e insultos contra el personal y tuvo que reforzarse la seguridad con mayor presencia policial.

Esta no es la primera vez que se ve un escenario así. La situación se viene repitiendo desde el fin de semana y ya son miles los pasajeros que no pudieron viajar a sus destinos. El lunes, la empresa había cancelado 20 de los 76 vuelos previstos, mientras que el domingo anuló otros 20 sobre un total de 74. En lo que va de 2026, Flybondi ya suma 125 vuelos cancelados.

Este martes se formaron dos largas filas en Aeroparque a partir de esta situación. La primera para intentar cambiar los pasajes y la segunda para presentar los reclamos correspondientes.

Nuevas cancelaciones de Flybondi: los reclamos de los pasajeros “Me cancelaron el vuelo, viajaba esta tarde. Recién lo puedo cambiar para el miércoles y ni siquiera sale de Aeroparque, sino de Ezeiza. No tengo plata para hotel, comida ni transporte. Estoy esperando hace dos horas y media. Ya me pasó antes con Flybondi y nunca me reintegraron”, relató una pasajera en diálogo con C5N.

En el mismo sentido se expresó un turista italiano contó que tenía un vuelo a las 12:40 que fue cancelado y no recibió información sobre la reprogramación. "Me dijeron que hoy no hay más vuelos, quizás mañana. Elegí esta empresa porque era barata”, sostuvo.

Otro de los testimonios sensibles de la jornada fue el de una pareja de recién casados que viajaba a la luna de miel. "Íbamos a Salta y nos cancelaron el vuelo a la mañana. Tenemos hoteles y actividades que no podemos cancelar”, dijo a C5N. Según informó el periodista especializado en servicio aéreo Diego Dominelli, Flybondi se comprometió a vender vuelos con una flota de aviones que aún no tenía disponible para operar, lo que explicaría el nivel de cancelaciones registrado en los últimos días. Desde la empresa todavía no dieron ninguna justificación.

