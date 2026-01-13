Las medidas de Donald Trump, EN VIVO: Venezuela sigue con la liberación de presos políticos y la tensión escala en Irán

Live Blog Post

Donald Trump recibirá esta semana a María Corina Machado en la Casa Blanca

Trump Machado.jpg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en un contexto de fuerte inestabilidad política en Venezuela, marcado por la reciente detención de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas.

La reunión se producirá en un escenario de vacío de poder, luego de que el chavismo designara a Delcy Rodríguez como presidenta, mientras Washington asumió un rol central en las negociaciones sobre el futuro institucional del país. Para la administración Trump, el encuentro representa una instancia clave para evaluar alternativas de estabilidad y gobernabilidad en medio de una crisis económica y social profunda.

Leé la nota completa