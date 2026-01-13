SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
13 de enero 2026 - 08:01

Las medidas de Donald Trump, EN VIVO: Venezuela sigue con la liberación de presos políticos y la tensión escala en Irán

Donald Trump
Por Foto: The White House

Desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pisó fuerte en Latinoamérica con la intervención sobre Venezuela, el mandatario redobló la apuesta y emitió varias amenazas hacia otros países.

Trump, quién se adjudicó ser el presidente interino de Venezuela desde enero de 2026, ahora tiene en la mira a Cuba y le advirtió que debe llegar a un acuerdo "antes de que sea demasiado tarde". Además, insistió en su avanzada sobre Groenlandia y aseguró que su país tiene que hacerse del territorio danés antes que sea controlado por China o Rusia.

En simultáneo, escala la tensión en Irán. La represión frente a las protestas iniciadas a fines de diciembre dejó al menos 648 muertos, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos. Por eso, Trump confirmó que “está evaluando acciones militares muy concretas”. Seguí en vivo, minuto a minuto, todas las novedades en Ámbito.

Live Blog Post

Donald Trump recibirá esta semana a María Corina Machado en la Casa Blanca

Trump Machado.jpg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá este jueves en la Casa Blanca a la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, en un contexto de fuerte inestabilidad política en Venezuela, marcado por la reciente detención de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense en Caracas.

La reunión se producirá en un escenario de vacío de poder, luego de que el chavismo designara a Delcy Rodríguez como presidenta, mientras Washington asumió un rol central en las negociaciones sobre el futuro institucional del país. Para la administración Trump, el encuentro representa una instancia clave para evaluar alternativas de estabilidad y gobernabilidad en medio de una crisis económica y social profunda.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Irán: escala la tensión y denuncian al menos 648 muertos por la represión

protestas iran

La represión desplegada por el régimen de Irán frente a las protestas iniciadas a fines de diciembre dejó al menos 648 muertos, según estimaciones de organizaciones de derechos humanos, aunque otras fuentes advierten que el número real podría ascender a varios miles. El apagón informativo y las restricciones oficiales dificultan la verificación independiente del impacto letal de la ofensiva estatal.

La cifra fue difundida por la ONG Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, que alertó además que “según algunas estimaciones, más de 6.000 personas podrían haber muerto" como consecuencia directa de la represión. La organización subrayó que la falta de acceso a información confiable impide confirmar de manera precisa el saldo final.

Leé la nota completa

Live Blog Post

Venezuela liberó al argentino-israelí Yacoov Harari, preso desde 2024

Venezuela vigilia presos políticos 2

Venezuela avanza con el proceso de excarcelación de los cientos de presos políticos detenidos en las prisiones por el gobierno chavista durante los últimos años. En los últimos días se confirmó la liberación del argentino-israelí Yacoov Harari, preso desde el 2024. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei espera novedades sobre Nahuel Gallo y Germán Giuliani.

El hombre de 72 años había sido detenido el 4 de septiembre de 2024 cuando cruzó la frontera con Colombia. Tras más de un año de arresto en la cárcel El Rodeo I, la organización de derechos humanos Foro Penal confirmó este lunes que Harari es uno de los nuevos liberados.

Leé la nota completa

Dejá tu comentario

