La creciente presencia de autos automáticos genera dudas sobre la obtención de licencias de conducir.

La creciente presencia de autos con transmisión automática en el mercado argentino abrió un interrogante entre quienes buscan obtener su primera licencia de conducir : ¿aprobar el examen práctico con este tipo de autos permite manejar posteriormente uno con caja manual?

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La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y sus disposiciones posteriores no contemplan diferencias en la habilitación de los conductores en función del tipo de transmisión del vehículo utilizado durante la evaluación.

Sin embargo, las autoridades de cada jurisdicción pueden incorporar criterios específicos para el otorgamiento del registro y establecer determinadas limitaciones.

En ese sentido, la provincia de Buenos Aires introdujo una modificación en las condiciones de evaluación para quienes solicitan por primera vez su licencia de conducir .

El pasado 9 de octubre, la Dirección Provincial de Licencias de Conducir y Antecedentes de Tránsito emitió la Circular N° 11/2026, destinada a los centros de emisión de los 135 municipios bonaerenses.

La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y sus disposiciones posteriores no contemplan diferencias en la habilitación de los conductores en función del tipo de transmisión del vehículo utilizado durante la evaluación.

La disposición establece que aquellos aspirantes que aprueben su primer examen práctico con un auto automático deberán contar con una observación en su registro que indique: “Conduce únicamente vehículos con transmisión automática”.

Qué deberán hacer los conductores para eliminar la restricción

La decisión de las autoridades bonaerenses se fundamenta en las diferencias que existen entre ambas tecnologías al momento de conducir.

El uso del embrague, la selección de marchas y la coordinación de los pedales son habilidades que no pueden comprobarse durante una evaluación realizada con un vehículo automático.

Por este motivo, quienes deseen ampliar su habilitación y manejar indistintamente ambos tipos de vehículos deberán aprobar un nuevo examen práctico con un auto de caja manual.

La medida contempla excepciones para los trámites de renovación o ampliación. En estos casos, si el solicitante acredita que anteriormente contaba con una licencia de la misma categoría o similar, no se incorporará la restricción únicamente por rendir con un vehículo automático.

Otro de los aspectos incluidos en la circular está relacionado con las tecnologías de asistencia a la conducción.

Si bien los aspirantes podrán presentarse con vehículos equipados con cámaras de retroceso, sensores y asistentes de estacionamiento, estos dispositivos no podrán utilizarse durante las maniobras evaluadas y deberán desactivarse cuando sea técnicamente posible.

El propósito es verificar que los futuros conductores tengan la capacidad de estacionar, calcular distancias y reconocer su entorno sin depender de herramientas electrónicas.

Esta última exigencia se aplica exclusivamente durante el examen práctico y no impide utilizar los sistemas de asistencia una vez obtenida la licencia.