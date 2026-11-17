Diversas localidades se vieron afectadas y debió intervenir Defensa Civil. Algunos accesos se vieron afectados mientras los productores de zonas agrarias vivieron destrozos.

Un temporal de gran intensidad azotó a la provincia de Córdoba en las últimas horas , que incluyó granizo, ráfagas de viento y precipitaciones que anegaron calles en diversos municipios. Además, se registraron acumulaciones de casi 100 milímetros y voladuras de techo.

La localidad de General Deheza registró 92 milímetros de agua en apenas dos horas, ante lo que Defensa Civil solicitó precaución extrema tras la caída de árboles y la presencia de obstáculos sobre la calzada.

En la zona rural de La Cautiva , productores reportaron cerca de 110 milímetros en una hora, según datos del técnico en meteorología Rafael Di Marco en la red social X.

En tanto, Realicó sufrió un temporal que dejó más de 95 milímetros de agua acumulada, calles cortadas y una escuela inundada. Otros sectores como Hernando, General Cabrera y Río Cuarto también padecieron la caída de granizo y el desborde de las arterias viales por la acumulación pluvial.

El Observatorio Hidrológico de Córdoba advirtió sobre la extensión del fenómeno hacia el resto del territorio provincial. @genelba

El intendente de la localidad de Cintra, Enrique Méndez Paz, relató al medio Cadena 3 que en la zona cayeron al menos 45 milímetros, lo que interrumpió la circulación por Ruta 3, mientras que los vientos fueron intensos. "Tuvimos una ráfaga muy fuerte, una especie de cola de tornado que nos complicó", describió.

A su vez, explicó que a varios productores de la zona "se les volaron los techos y tuvieron que interrumpir" el trabajo en los tambos, lo que obligó a las cuadrillas de la cooperativa eléctrica a concentrar sus esfuerzos durante la madrugada para restituir la energía en el campo.

Las estaciones meteorológicas provinciales marcaron registros significativos hasta las 15:30 en regiones como Río Bamba, que acumuló al menos 58 milímetros, y Huinca Renancó, que alcanzó 51 milímetros.

Las primeras formaciones tormentosas ingresaron por el extremo sur provincial después del mediodía. El Observatorio Hidrológico de Córdoba advirtióque el fenómeno se extendería hacia el resto de la provincia durante la tarde. Por último, las autoridades mantienen el monitoreo constante de los niveles de agua y la situación de los accesos viales.

Las autoridades mantienen el monitoreo constante de los niveles de agua y la situación de los accesos viales. @SurTormentas

La Selección Argentina cambió su cronograma y viajará a Córdoba el mismo día del partido

La Selección Argentina modificó su cronograma de actividades antes del amistoso frente a Costa Rica por cuestiones climatológicas. Lo que inicialmente estaba previsto para este lunes, con el traslado de la delegación a Córdoba y un entrenamiento en el estadio Mario Alberto Kempes, finalmente se postergó 24 horas. De esta manera, el equipo dirigido por Lionel Scaloni viajará el mismo martes, apenas unas horas antes del encuentro.

El cambio de planificación fue comunicado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que explicó que las condiciones meteorológicas previstas en la provincia de Córdoba impedían desarrollar con normalidad las actividades organizadas originalmente.

Así, el plantel permanecerá en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, donde continuará con los trabajos preparatorios para el segundo y último amistoso de la fecha FIFA de noviembre. La jornada de este lunes tendrá dos actividades centrales: a las 16, Scaloni brindará una conferencia de prensa, mientras que a las 18 el seleccionado realizará un entrenamiento a puertas cerradas.