El dólar blue tuvo el mayor salto diario en cinco meses y alcanzó por primera vez los $1.600 + Agregar ámbito en









El paralelo avanzó hasta $1.600 para la venta y volvió a despegarse del tipo de cambio oficial. Al mismo tiempo, el CCL aceleró por encima de $1.718 y reforzó la presión sobre los dólares financieros.

El blue llegó a $1.600 y amplió nuevamente la distancia frente al mayorista.

El dólar blue cerró este lunes a $1.580 para la compra y $1.600 para la venta, con una suba de $25 o 1,59%, el mayor avance diario desde fines de junio. De esta manera, la cotización paralela alcanzó un nuevo máximo nominal y dejó atrás la relativa estabilidad de las últimas jornadas. En tanto, el dólar mayorista subió $7,50 hasta $1.551 y también marcó un récord histórico nominal, aunque avanzó a un ritmo considerablemente menor. Como resultado, la brecha entre ambas cotizaciones volvió a ampliarse hasta 3,16%, luego de haberse mantenido cerca de mínimos de varios meses durante las últimas semanas.

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El salto del blue se produjo en una jornada en la que también aumentó la presión sobre algunos segmentos financieros. El CCL avanzó 2,4% hasta $1.718,17, mientras el MEP quedó prácticamente sin cambios en $1.575,08, una divergencia que mostró una mayor demanda por dolarización con salida de fondos al exterior. Al mismo tiempo, el BCRA logró comprar u$s33 millones pese al avance del mayorista y elevó a u$s256 millones las adquisiciones acumuladas en noviembre, aunque las reservas brutas retrocedieron hasta u$s49.464 millones.

En ese contexto, el mercado enfrenta fuerzas contrapuestas: la oferta proveniente del superávit energético, liquidaciones corporativas y la próxima cosecha fina continúa dando margen para las compras oficiales, pero el riesgo país elevado puede limitar nuevos ingresos financieros. A esto se sumó un fortalecimiento moderado del dólar a nivel global y una leve baja de la TAMAR, factores que redujeron parcialmente el atractivo del carry y acompañaron una mayor búsqueda de cobertura en los mercados paralelos.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 16 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.551 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 16 de noviembre El dólar CCL cerró a $1.718,38 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 8.5%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 16 de noviembre El dólar MEP cerró a $1.584,99 y la brecha con el dólar oficial es de 2.3%. Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 16 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.047,50. Cotización del dólar cripto hoy, lunes 16 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.677,81. Valor de Bitcoin hoy, lunes 16 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s65.050, según Binance.