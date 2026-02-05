En tiempos en que cada dólar cuenta, los pasajes aéreos se volvieron un rompecabezas de demanda, escalas y aeropuertos. Una táctica que circula entre viajeros frecuentes se apoya en los “vuelos de posicionamiento”: salir desde otro país para destrabar tarifas que, desde tu ciudad, parecen imposibles.
El truco poco conocido para viajar a Europa por solo 600 dólares
Un cambio de punto de partida y algo de estrategia permiten bajar el costo del pasaje en dólar.
Esa lógica explica por qué Brasil aparece como atajo para armar una eurotrip más barata. Con más competencia y frecuencias internacionales, algunas salidas desde sus grandes hubs permiten encontrar ida y vuelta a Europa por montos que sorprenden, sobre todo si jugás con fechas y conexiones.
Salir desde Brasil: cómo ahorrar varios dólares en tu Eurotrip
La clave del truco está en no despegar desde Argentina. Entre impuestos y una oferta más limitada, el precio final suele trepar, mientras que desde San Pablo o Río de Janeiro aparecen promociones con números más amigables para el bolsillo.
El punto fuerte es mirar el mapa como lo hacen las aerolíneas: los grandes aeropuertos, con muchas rutas y competencia, empujan valores más bajos. En ese esquema, el aeropuerto Guarulhos se convierte en una puerta de entrada con chances concretas de conseguir tarifas cercanas a los 600 dólares.
Para acercarte a ese monto, ayudan las rutas con escala en Madrid, Lisboa o París, que suelen ofrecer opciones más económicas que los vuelos directos. También pesa viajar en temporada baja y sostener flexibilidad: evitar vacaciones y fines de semana largos puede hacer la diferencia.
El último paso es combinar tramos sin miedo. Muchos viajeros cruzan a Brasil en micro o con un vuelo regional barato y, desde ahí, toman el internacional. Suma un traslado extra, sí, pero el ahorro total puede justificar el esfuerzo y dejar la eurotrip al alcance de un presupuesto más realista.
