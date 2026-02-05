El truco poco conocido para viajar a Europa por solo 600 dólares + Seguir en









Un cambio de punto de partida y algo de estrategia permiten bajar el costo del pasaje en dólar.

Con una planificación distinta, aparece una forma de encarar el viaje a Europa sin que el dólar te marque el ritmo. Pixabay

En tiempos en que cada dólar cuenta, los pasajes aéreos se volvieron un rompecabezas de demanda, escalas y aeropuertos. Una táctica que circula entre viajeros frecuentes se apoya en los “vuelos de posicionamiento”: salir desde otro país para destrabar tarifas que, desde tu ciudad, parecen imposibles.

Esa lógica explica por qué Brasil aparece como atajo para armar una eurotrip más barata. Con más competencia y frecuencias internacionales, algunas salidas desde sus grandes hubs permiten encontrar ida y vuelta a Europa por montos que sorprenden, sobre todo si jugás con fechas y conexiones.

viajes Aeropuertos con más competencia y mejores conexiones pueden bajar el precio final en dólar: la clave es armar la ruta antes de sacar el pasaje a Europa. Pixabay Salir desde Brasil: cómo ahorrar varios dólares en tu Eurotrip La clave del truco está en no despegar desde Argentina. Entre impuestos y una oferta más limitada, el precio final suele trepar, mientras que desde San Pablo o Río de Janeiro aparecen promociones con números más amigables para el bolsillo.

El punto fuerte es mirar el mapa como lo hacen las aerolíneas: los grandes aeropuertos, con muchas rutas y competencia, empujan valores más bajos. En ese esquema, el aeropuerto Guarulhos se convierte en una puerta de entrada con chances concretas de conseguir tarifas cercanas a los 600 dólares.

Para acercarte a ese monto, ayudan las rutas con escala en Madrid, Lisboa o París, que suelen ofrecer opciones más económicas que los vuelos directos. También pesa viajar en temporada baja y sostener flexibilidad: evitar vacaciones y fines de semana largos puede hacer la diferencia.

El último paso es combinar tramos sin miedo. Muchos viajeros cruzan a Brasil en micro o con un vuelo regional barato y, desde ahí, toman el internacional. Suma un traslado extra, sí, pero el ahorro total puede justificar el esfuerzo y dejar la eurotrip al alcance de un presupuesto más realista.

