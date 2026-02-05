El Gobierno puso al frente de la Oficina de Respuesta Oficial a un tuitero libertario + Seguir en









La conducción quedó en manos de Juan Pablo Carreira, una figura surgida del ecosistema libertario que ahora traslada su estilo de redes al ámbito estatal.

Juan Pablo Carreira, conocido en redes como Juan Doe, asumirá la conducción de la Oficina de Respuesta Oficial.

Bajo la órbita de Manuel Adorni, la administración de Javier Milei puso en marcha la Oficina de Respuesta Oficial, un nuevo dispositivo de comunicación destinado a responder de manera directa a publicaciones periodísticas y a lo que el oficialismo define como operaciones mediáticas. La conducción del área quedó en manos de Juan Pablo Carreira, una figura surgida del activismo digital libertario.

La creación de dicha oficina marca un endurecimiento en la relación entre el Gobierno y los medios, al trasladar al plano institucional un estilo que hasta ahora operaba desde el activismo digital. Más que un cambio de nombres, se trata de una definición política: la Casa Rosada decidió disputar la agenda informativa con herramientas propias y sin filtros, en un contexto de confrontación creciente con el periodismo.

Quién es Juan Pablo Carreira Carreira se hizo conocido en la plataforma X bajo el seudónimo Juan Doe, desde donde construyó un perfil con más de 200 mil seguidores. Su estilo se caracteriza por la defensa cerrada del rumbo del Gobierno y la confrontación directa con periodistas, dirigentes opositores y analistas críticos, muchas veces a través de descalificaciones personales. Ese modo de intervención, hasta ahora informal, pasará a tener respaldo institucional desde una cuenta oficial del Estado.

Ingeniero industrial de formación, Carreira abandonó un empleo en el sector privado para dedicarse de lleno al proyecto político libertario. Su recorrido lo vinculó tempranamente con Fernando Cerimedo, uno de los principales estrategas del oficialismo en materia de comunicación digital. Junto a él impulsó La Derecha Diario, un portal orientado a la difusión de ideas liberales y de derecha que funcionó como plataforma de amplificación del discurso libertario durante la campaña y los primeros meses de gobierno.

La actividad de Carreira en redes se articuló con otras figuras del oficialismo digital, como Daniel Parisini, conocido como el Gordo Dan, y el diputado bonaerense Agustín Romo, todos cercanos al espacio informal denominado Fuerzas del Cielo, vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo. Ese entramado fue clave en la construcción de la narrativa libertaria en redes y ahora encuentra un canal formal dentro del Estado.

Poco más de un año atrás, Carreira había asegurado públicamente que nunca trabajaría en el Estado, un mensaje que luego fue eliminado de sus redes. Al anunciar su incorporación al Gobierno, adoptó un tono épico y reivindicó su rol durante la campaña presidencial, además de agradecer de manera explícita a Milei por la oportunidad. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jdoedoe101101/status/2019435909465391599&partner=&hide_thread=false SIGAN YA LA NUEVA CUENTA OFICIAL DEL GOBIERNO https://t.co/62tdwwtd6H — Juan Doe (@jdoedoe101101) February 5, 2026 Desde la cuenta oficial de la Oficina de Respuesta Oficial, Carreira institucionalizará una práctica que ya desplegaba desde su perfil personal: el señalamiento de coberturas periodísticas, la refutación de títulos y la confrontación abierta con periodistas y dirigentes opositores. El propio Gobierno definió el objetivo del área como la necesidad de “desmentir activamente la mentira” y dejar en evidencia lo que considera operaciones de los medios y de la dirigencia política. El esquema elegido replica el formato de “rapid response” desarrollado en Estados Unidos. La estética, el tono y la dinámica de publicación remiten a las cuentas de respuesta rápida impulsadas desde la Casa Blanca, diseñadas para amplificar mensajes oficiales y confrontar sin intermediarios con la prensa crítica. En línea con ese perfil, Carreira suele difundir contenidos favorables a Donald Trump y destacar el alineamiento político entre Washington y Buenos Aires.