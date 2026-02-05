Llegó la misión del FMI para auditar el acuerdo: las reservas y el próximo desembolso, los ejes clave + Seguir en









Este jueves arribó a Buenos Aires una delegación técnica del organismo, encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi. De la aprobación depende el envío de u$s1.000 millones.

Los funcionarios del FMI auditarán las cuentas públicas antes de habilitar el envío de otros u$s1.000 millones.

Una misión técnica del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya está en Buenos Aires e inició las conversaciones presenciales con los funcionarios del Gobierno para avanzar en la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas firmado el año pasado. Con foco en el incumplimiento de la meta de reservas y la negociación sobre un eventual retoque de la meta en el centro de la escena, la auditoría será determinante para que el organismo habilite un próximo desembolso de algo más de u$s1.000 millones.

Fuentes oficiales del FMI le confirmaron a Ámbito el arribo de la delegación este jueves por la mañana. La comitiva está encabezada por Luis Cubeddu y Bikas Joshi, los principales responsables del caso argentino.

Las fuentes mencionadas afirmaron que la misión ya se encuentra "en Buenos Aires para las discusiones relacionadas con la segunda revisión en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (el acuerdo de Facilidades Extendidas) y la consulta del Artículo IV para Argentina". En 2025, el gobierno de Javier Milei firmó un programa con el FMI por un total de u$s20.000 millones, de los cuales ya fueron enviados unos u$s14.000 millones. Esa deuda incrementa el monto total de los compromisos con el organismo, que ya ascendían a alrededor de u$s45.000 millones a causa del préstamo contraído en 2018 por Mauricio Macri.

La llegada de la misión desde Washington ocurre en el contexto de la polémica abierta por la decisión del Gobierno de bloquear la salida del nuevo IPC del INDEC (basado en una canasta de consumo de los hogares más actualizada), cuya implementación justamente formaba parte de los compromisos asumidos con el FMI. Se descuenta que el tema será parte de las conversaciones presenciales que se inician hoy.

La misión del FMI y la auditoría del acuerdo La auditoría que comienza ahora corresponde a la segunda revisión del acuerdo, en la que se evaluarán las metas pactadas para fin de 2025. El Gobierno sobrecumplió el objetivo de superávit fiscal, pero incumplió por un muy amplio margen la meta de acumulación de reservas. Consultores privados estiman que las reservas internacionales netas medidas con la metodología incluida en el programa con el Fondo se ubicaron alrededor de u$s13.000 millones por debajo del nivel comprometido.

Es por eso que la city da por descontado que la aprobación de la auditoría y la habilitación del próximo desembolso dependerá de que Luis Caputo y Santiago Bausili negocien un nuevo waiver (dispensa) por la falta de acumulación de reservas. Como señal para conseguirlo, el BCRA empezó en enero a implementar un programa de compra de divisas, que fue elogiado por la propia titular del FMI, Kristalina Georgieva. Nota en desarrollo-.