La competencia entre las plataformas de streaming es cada vez más feroz y obliga a las compañías a renovar los catálogos constantemente para no perder suscriptores frente a los rivales. En este contexto, Netflix apuesta a una estrategia que rara vez falla: recuperar grandes éxitos de taquilla del pasado para engrosar la oferta y asegurarse la atención del público masivo.
Netflix sorprendió al sumar una comedia de Adam Sandler 18 años después de su estreno
De la mano de uno de los artistas más importantes de la comedia, la plataforma de streaming suma un éxito a su catálogo.
-
Donald Trump dijo que "no debería involucrarse" en la batalla entre Netflix y Paramount por Warner Bros.
-
Los ingresos de YouTube en 2025 fueron de u$s60.000 millones y superó a Netflix
Dentro de esta idea, el nombre de Adam Sandler aparece como una garantía absoluta para los espectadores y es entretenimiento para toda la familia. El actor norteamericano tiene una filmografía llena de clásicos que resisten el paso del tiempo, y ahora uno de sus títulos más recordados volvió a estar disponible para demostrar que ese humor sigue funcionando a la perfección casi dos décadas después.
De qué trata No te metas con Zohan, el lanzamiento que sumó Netflix
La trama se centra en Zohan Dvir, un comando de las fuerzas especiales de Israel que posee habilidades de combate sobrehumanas. Agotado por la guerra interminable en la región, aprovecha un enfrentamiento con su némesis para fingir la propia muerte y huir hacia Estados Unidos con un objetivo insólito: triunfar como peluquero en la Gran Manzana.
Una vez en Nueva York, intenta ocultar la identidad mientras trabaja en un salón de belleza, pero sus antiguos adversarios no tardan en descubrir el paradero. La película, que cuenta con figuras como John Turturro, Rob Schneider y Michael Buffer, despliega una serie de situaciones disparatadas y es la opción ideal si buscás una comedia descontracturada para cerrar el día con una sonrisa.
Netflix: tráiler de No te metas con Zohan
Netflix: elenco de No te metas con Zohan
- Adam Sandler
- John Turturro
- Emmanuelle Chriqui
- Nick Swardson
- Lainie Kazan
- Rob Schneider
- Michael Buffer
- Dave Matthews
- Kevin Nealon
- Chris Rock
- Kevin James
Dejá tu comentario