El truco rápido y sencillo para saber si un dólar es falso con tu celular

Para facilitar la comprobación de billetes y no tener que acceder a las medidas de seguridad, el gobierno de los Estados Unidos decidió desarrollar una aplicación para teléfonos móviles que está disponible tanto para android como para el sistema operativo IOS. Dicha aplicación se llama Cash Assist .

Dicha aplicación, contiene una base de datos extensa con todas las series emitidas de la moneda estadounidense, por lo que ingresando el número de serie del billete te notificará si corresponde a una serie genuina o no. Es importante saber que la aplicación puede detectar series falsas pero no el billete en sí. Por lo tanto, debés realizar otras pruebas para saber si el billete es falso o no.