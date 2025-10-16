La actriz de Euphoria que desfiló en el Victoria´s Secret Fashion Show y nadie la reconoció

Desde su aparición en la serie Euphoria, Barbie Ferreira empezó a perfilarse como una de las jóvenes más prometedoras. Este año dio un paso nuevo en su trayectoria y debutó sobre la pasarela del Victoria’s Secret Fashion Show 2025 .

Con una presencia carismática y roles que la pusieron en el radar del público, Ferreira combinó su trabajo actoral con un estilo personal que la volvió referencia en moda y cultura pop. En los últimos años, su impacto fuera de la ficción fue tan notorio como dentro de las pantallas.

En el famoso desfile de Victoria's Secret, la actriz sorprendió a muchos de los presentes y generó repercusiones tanto entre sus seguidores y en especialistas de la moda.

Barbie Ferreira fue muy reconocida por su rol como Kat Hernández en Euphoria , serie en la que combinó vulnerabilidad y fuerza, lo que le permitió conectar de lleno con audiencias jóvenes . La encarnación del personaje la ayudó a posicionarse como una figura de debates sobre identidad, cuerpo y representación. La popularidad de la actriz se construyó sobre talento, carisma y una relación estrecha con sus seguidores.

Con la visibilidad que consiguió, empezó a recibir varias propuestas por fuera de la actuación, más relacionadas al mundo estilístico, ya que ella tiene un estilo propio y deslumbrante. De esa manera amplió su perfil público y el paso a las pasarelas no era imposible, sino que estaba más cerca, hasta que llegó al Victoria´s Secret Fashion Show 2025.

Barbie Ferreira deslumbró en el Victoria’s Secret Fashion Show 2025

Ferreira posó en la pasarela de la edición 2025 del desfile de Victoria´s Secret y formó parte de la línea Pink de la marca, con un look de lencería en tonos rojos y una campera de denim que generó contrastes.

Cuando los medios la entrevistaron, ella confesó que no tenía por la mente llegar a esa pasarela y que cuando recibió la invitación se sorprendió y se emocionó. Muchas revistas de moda destacaron la participación de Ferreira en el desfile.