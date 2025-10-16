Comía ratas, entrenó a Guillermo Vilas y consiguió una fortuna de miles de millones: quién es Ion Tiriac

Su historia mezcla deporte, estrategia y una fortuna de millones que lo posiciona entre los más ricos del mundo.

El rumano Ion Tiriac combinó talento deportivo y olfato empresarial para acumular millones y convertirse en una figura clave del poder económico europeo.

Durante el siglo XX, miles de personas escaparon de los estragos de la guerra , pero pocos como Ion Tiriac lograron transformar la pobreza en una vida de millones . Nacido en Rumania bajo el yugo del comunismo, este exdeportista se reinventó como un magnate que hoy figura entre las grandes fortunas del planeta.

Este personaje no solo dejó huella en el tenis: construyó un imperio económico que incluye bancos, aseguradoras y una colección de autos única en el mundo. Su historia se mezcla con nombres legendarios y decisiones audaces.

De la miseria en Rumania al jet set europeo, Ion Tiriac construyó un imperio de millones con visión, deporte y negocios sin freno.

Nació en Braov, una ciudad ubicada en el corazón de Rumania, y pasó su infancia entre bombardeos y hambre . A los 10 años, su dieta incluía carne de rata . Lejos de rendirse, encontró en el deporte una salida. Primero destacó como jugador de hockey sobre hielo y más tarde como tenista profesional.

Durante su carrera en el tenis, logró forjar lazos con figuras clave del circuito internacional. Su talento no solo brilló con la raqueta en mano: también supo ver el negocio que había detrás. Terminó convirtiéndose en entrenador de estrellas como Guillermo Vilas y Boris Becker.

Luego de la caída del comunismo en su país, Tiriac se volcó de lleno a las finanzas. Aprovechó el nuevo contexto económico y fundó el Grupo Tiriac, con inversiones que abarcan desde concesionarias hasta empresas de seguros. Esa reconversión lo catapultó al mundo de los grandes negocios.

Miles de millones: el patrimonio de Ion Tiriac

Hoy, el exdeportista ostenta una fortuna que ronda los 2.300 millones de dólares, según el ranking en tiempo real de la revista Forbes. Esa cifra lo ubica como uno de los hombres más ricos de Europa del Este.

Además de sus negocios, Tiriac colecciona más de 400 vehículos de lujo, entre ellos piezas históricas que pertenecieron a celebridades como Elton John y Al Capone. Su museo privado en Bucarest atrae a fanáticos del automovilismo de todo el mundo.