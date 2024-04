Elon Musk visita China para acelerar el desarrollo de la tecnología de conducción autónoma de Tesla

Elon Musk , CEO de Tesla, llegó el domingo a Pekín en una visita no anunciada, en la que se espera que se reúna con funcionarios de alto rango para hablar del despliegue del software de conducción autónoma completa y del permiso para transferir datos al extranjero, según una persona con conocimiento del asunto.

E l fabricante estadounidense de vehículos eléctricos lanzó hace cuatro años la conducción autónoma total o FSD, la versión más autónoma de su software Autopilot, pero aún no la ha puesto a disposición en China, su segundo mayor mercado a nivel mundial, a pesar de que los clientes le han instado a hacerlo.

Rivales chinos como Xpeng, han intentado aventajar a Tesla con un software similar.

Qué busca Elon Musk en China

Musk está buscando obtener la aprobación para transferir datos recopilados en el país al extranjero para entrenar algoritmos para sus tecnologías de conducción autónoma, dijo la fuente.

Desde 2021, Tesla ha almacenado todos los datos recogidos por su flota china en Shanghái, tal y como exigen los reguladores locales, y no ha transferido ninguno a Estados Unidos.

La visita de Musk a China, reportada originalmente por Reuters, no fue dada a conocer públicamente y la fuente habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizada a dar información a la prensa. Tesla no respondió a una solicitud de comentarios.

La cadena estatal china CCTV, en su informe sobre la reunión de Musk con Li, no dijo si habían hablado de FSD, o de datos.

Un reporte separado de la radio estatal afirmó que Li había visitado el salón del automóvil de Pekín y había comentado cómo el sector de los vehículos inteligentes de nueva energía (NEV) de China había alcanzado una posición de liderazgo en el mercado y que el país tenía que trabajar duro y mantener sus ventajas.

Musk también se reunió con Ren Hongbin, funcionario del gobierno que dirige el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional, organizador del salón del automóvil de Pekín, informó la prensa estatal.

"Es bueno ver que los vehículos eléctricos progresan en China. Todos los coches serán eléctricos en el futuro", dijo Musk en un video publicado en las redes sociales por un usuario afiliado a la prensa estatal china.