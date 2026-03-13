Empleo registrado: se perdieron más de 106.000 puestos asalariados en 2025, aunque el monotributo compensó gran parte de la caída

El empleo registrado cerró 2025 prácticamente sin cambios en el total de trabajadores, pero con una dinámica interna preocupante: caída del empleo asalariado y crecimiento del trabajo independiente, especialmente del monotributo.

El empleo registrado cerró 2025 prácticamente sin cambios en el total de trabajadores, pero con una dinámica interna preocupante.

En medio del estancamiento económico , el empleo registrado cerró 2025 prácticamente sin cambios en el total de trabajadores , pero con un cambio en la composición que enciende alertas . Mientras se redujo el empleo asalariado -tanto en el sector público como en el privado- creció con fuerza el trabajo independiente, especialmente el monotributo , lo que refleja un reemplazo de puestos de mayor calidad por otros más precarios y con menos derechos laborales .

El empleo asalariado que incluye sector privado, sector público y casas particulares- cayó 1% interanual , lo que implica 106.200 puestos menos en comparación con diciembre de 2024, según informó la Secretaría de Trabajo, en base al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La baja estuvo impulsada principalmente por el sector privado , aunque el empleo estatal también mostró retrocesos.

En paralelo, el trabajo independiente creció 3,8% , con 104.800 trabajadores más , lo que compensó la caída del empleo asalariado en el total de puestos registrados .

Si bien en 2025 hubo un cambio de empleo de calidad a uno más precario , no es un fenómeno reciente. Según la serie del SIPA , la destrucción neta de puestos comenzó en septiembre de 2023 y se profundizó durante 2024 . Si bien hacia fines de ese año hubo una recuperación moderada , durante 2025 la dinámica volvió a deteriorarse. Entre junio y diciembre del año pasado , el empleo privado acumuló siete meses consecutivos de variaciones negativas , con una pérdida de 96.800 puestos de trabajo .

Entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025 se perdieron aproximadamente 150.000 puestos de trabajo privados registrados. Este deterioro se produce en un contexto de ajuste económico y caída de la actividad, que golpeó especialmente a sectores intensivos en empleo como la industria, la construcción y el comercio.

Sobre este punto, el economista Luis Campos precisó que en lo que va del gobierno de Javier Milei, es decir, desde noviembre de 2023, se perdieron 288.815 puestos de trabajo. “Apenas se compensa con un fuerte aumento del monotributo”, subrayó, que creció en 159.501 plazas.

A nivel sectorial se destaca la caída de empleo en la industria, donde se perdieron casi 40.000 puestos de trabajo durante 2025, la gran mayoría en el segundo semestre, según Campos. Aunque un dato aún más alarmante es el de Comercio, donde cayó 22,6 mil puestos desde mayo. “En el segundo semestre de 2025, el sector entró en una fase contractiva que, si se profundiza, puede tener efectos aún más graves sobre el mercado laboral”, señaló el especialista.

“La caída del empleo formal en la industria y el comercio no se compensa con ningún otro sector. Hasta los tres ganadores del modelo (agro, minas y canteras e intermediación financiera) destruyeron empleo en el segundo semestre de 2025”, precisó Campos.