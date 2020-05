Musimundo incumple otro pago de sus ON

Una vez más la firma Carsa, uno de los dueños de la cadena de electrodomésticos Musimundo, avisó a la CNV que no pagará los intereses pautados para el próximo 31 de mayo de sus Obligaciones Negociables (ON) Serie VIII y Serie IX Clase B. La firma dice, además, que “ha finalizado un profundo proceso de reestructuración que le permitirá generar los fondos necesarios para honrar sus compromisos financieros”, aunque en la práctica no estipula una fecha de pago cierta e incluso en febrero pasado alegaba exactamente lo mismo cuando también incumplió con otro pago de intereses de la misma emisión.