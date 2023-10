Empresarios suspenden ventas o dejan remito abierto hasta después de las elecciones

“Estimados clientes: debido al actual contexto, nuestros proveedores han suspendido la venta. Esta situación nos lleva a no poder reponer mercadería debido a la falta de precios vigentes”. Así comienza el comunicado de una empresa dedicada a la venta de materiales eléctricos, radicada en la Ciudad de Buenos Aires hace 50 años. A su vez, piden de manera excepcional que los clientes cancelen sus Cuentas Corrientes “lo antes posible” para evitar costos adicionales y recuerdan que el material se retirará con remito, con precio a fijar “cuando se regularice esta situación”.

En diálogo con Ámbito, empresarios explican que esta comunicación no se trata de un caso aislado. Daniel Moreira, presidente de Asociación Pyme, cuenta que “la gran mayoría de los proveedores de repuestos y demás no venden”. “Hace 40 años nos conocemos con muchos proveedores, pero están sin precio y después te lo ajustan. Muchas empresas decidieron no vender nada, tener lista de precios o darte una cotización hasta el 22 de octubre. Por ejemplo, lo veo en empresas de aire acondicionado”, advierte el empresario. En cambio, Rubén Godoy, empresario autopartista, cuenta que puede mantener mercadería, pero se la ofrecen a “remito abierto” a pagar después de las elecciones, o bien a precios disparatados. “Un proveedor nuestro desde hace 20 años nos vendía hasta hace poco la lata de pintura a $138.000. En esta semana la misma lata la cotizó a $380.000”, ejemplificó.