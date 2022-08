Los empresarios quieren que los políticos se unan pero dudan de que lo hagan

Durante su exposición comentó una anécdota que le sirvió para realizar una convocatoria política. Dijo: "Hace once días, cuando me tocaba asumir, uno de los tantos líderes de la oposición me llamó a la noche para felicitarme y a la mañana siguiente me vuelve a llamar y me dice 'te llamo para preguntarte si vas a contar que te llamé porque en la interna me sirve estar del lado de los duros'. Eso describe conductas. No tenemos que tener miedos ni vergüenza de sentarnos a una mesa a buscar acuerdos", aseveró Massa. De esta forma apuntó a un aspecto central de su gestión: la necesidad de construir consensos.