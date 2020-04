Arranca, sin alteraciones aún, el duro cronograma impositivo de abril

Se trata de obligaciones correspondientes al período fiscal 2019, cuando nadie imaginaba la crisis fenomenal que iba a generar la pandemia de coronavirus. De no ser por la impronta del ministro de Economía, Martín Guzmán, de mantener los números lo más prolijo posible, la presión fiscal debería bajar para poder darle a las empresas y personas un salvavidas ante la recesión. Cuando el Congreso aprobó la Ley de Emergencia Social y Reactivación Productiva, sólo se habilitó la Moratoria 2020 para las pymes, pero no se rebajaron alícuotas, incluso se volvió atrás con algunas rebajas previstas en la Reforma Fiscal del 2019. Para poder hacerlo ahora el gobierno debería convocar al Congreso, porque el recurso del Decreto de Necesidad y Urgencia no se puede usar para impuestos.