La calificación de 75 empresas argentinas tuvo más bajas que alzas en 2025

Las emisoras de deuda corporativa enfrentaron tasas de interés elevadas, dificultades para acceder al crédito, problemas para refinanciar vencimientos y una fuerte presión de costos. El nuevo escenario.

Las empresas argentinas emisoras de deuda corporativa (Obligaciones Negociables) cerraron el 2025 enfrentando uno de los contextos financieros más desafiantes de los últimos años. La combinación de tasas de interés elevadas, dificultades para acceder al crédito, problemas para refinanciar vencimientos y una persistente presión de costos derivó en un saldo negativo de acciones de calificación: las bajas superaron a las mejoras durante el año .

Y aunque el inicio de 2026 muestra señales más alentadoras gracias a una gradual reducción de las tasas y una lenta reapertura del financiamiento, la inflación continúa siendo uno de los principales desafíos para la recuperación corporativa.

Así surge del informe “Argentina corporativa: estadísticas comparativas”, elaborado por FIX SCR , afiliada local de Fitch Ratings, que analiza la evolución financiera de 75 compañías argentinas calificadas públicamente.

Según el reporte, el 89% de las empresas calificadas se ubica en categoría BBB(arg) o superior , mientras que la gran mayoría mantiene perspectivas estables. No obstante, el deterioro del contexto financiero durante 2025 impactó especialmente sobre las compañías de menor calidad crediticia.

La responsable de Finanzas Corporativa s de FIX, Cecilia Minguillón , sintetizó el escenario al afirmar que “el escenario de 2025 puso a prueba a las corporaciones argentinas: la restricción de liquidez y el cierre del crédito presionaron especialmente a los emisores de menor calificación, con un saldo neto negativo entre bajas y alzas”.

Pero añadió que “sin embargo, el portafolio calificado por FIX se mantiene sólido: el 89% de las 75 compañías calificadas se ubica por encima de la BBB(arg) y el 81% presenta Perspectiva Estable”.

“El inicio de 2026, con tasas en descenso y una reapertura gradual del mercado de crédito, abre una ventana de oportunidad para que las empresas recuperen márgenes, eficienticen costos y extiendan sus perfiles de deuda” , completó.

El contexto negativo se reflejó en las métricas crediticias

Durante 2025, las empresas enfrentaron dificultades para trasladar el aumento de costos a precios, acceder a nuevas líneas de financiamiento y refinanciar pasivos. Ese contexto se reflejó en las métricas crediticias de los segmentos más vulnerables.

RANGOS DE CALIFICACIONES FITCH

En la categoría BBB(arg), por ejemplo, la cobertura de intereses se deterioró hasta valores negativos y la rentabilidad operativa cayó prácticamente a cero, evidenciando el impacto del encarecimiento financiero y la menor capacidad de generación de caja.

El informe muestra que los problemas se concentraron especialmente en las compañías ubicadas en los escalones más bajos de la escala crediticia. FIX advierte que en las categorías BBB(arg) e inferiores persisten dificultades para sostener la competitividad debido a los altos costos operativos y financieros, la concentración de deuda en el corto plazo y un mercado crediticio todavía restrictivo.

En contraste, las compañías de mejor calidad crediticia continuaron exhibiendo indicadores relativamente sólidos. Entre las firmas calificadas en AAA(arg) aparecen nombres como Mercado Libre, YPF, Pampa Energía, Vista Energy, Arcor, Aluar, Tecpetrol, Pluspetrol, IRSA, Cresud, Loma Negra y Oldelval, entre otras, que conservaron perfiles financieros más robustos frente al complejo entorno macroeconómico.

Las empresas con perspectivas de mejora

Aunque el balance de acciones de rating fue negativo durante 2025, algunas compañías lograron posicionarse para una eventual mejora de calificación. FIX identifica cinco empresas con Perspectiva Positiva, una señal que suele anticipar potenciales subas de rating si continúan mejorando sus indicadores operativos y financieros.

Entre ellas figuran Camuzzi Gas Pampeana, Naturgy BAN, Telecom Argentina, Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Meranol. Estas compañías lograron sostener o fortalecer sus métricas en un entorno particularmente exigente, lo que llevó a la calificadora a mantener una visión favorable sobre su evolución futura.

El caso de Telecom Argentina resulta especialmente relevante por tratarse de uno de los principales jugadores del sector de telecomunicaciones. La compañía mantiene una calificación AA+(arg) con perspectiva positiva, mientras que las distribuidoras de gas Camuzzi y Naturgy BAN, junto con TGN, también figuran entre los emisores con potencial de mejora.

Las compañía bajo presión

Del otro lado aparecen las compañías que continúan enfrentando mayores riesgos crediticios. FIX reporta la existencia de dos emisores con Perspectiva Negativa o Rating Watch Negativo, una situación que refleja la posibilidad de nuevas rebajas si no logran revertir determinadas debilidades financieras.

Las firmas identificadas en esa situación son Agrality y LIPSA, ambas vinculadas al sector agroindustrial. En los dos casos, la calificadora mantiene una observación negativa sobre la evolución de sus indicadores financieros y de liquidez.

Además, el universo de menores calificaciones continúa integrado por compañías que atraviesan procesos de estrés financiero más profundos. Entre ellas se encuentran Rizobacter Argentina con calificación CC(arg), Roch con C(arg) y empresas en categoría D(arg) como Agrofina, Celulosa Argentina, Generación Mediterránea, Central Térmica Roca y Los Grobo Agropecuaria.

El deterioro de las métricas en este segmento queda reflejado en el fuerte peso de la deuda de corto plazo. Según el informe, las empresas ubicadas en categorías BB(arg) y menores presentan una concentración promedio cercana al 80% de sus obligaciones financieras en el corto plazo, una estructura que incrementa significativamente el riesgo de refinanciación.

Un mercado todavía dividido

El relevamiento de FIX también muestra una clara segmentación entre compañías con acceso relativamente fluido al financiamiento y aquellas que continúan dependiendo de mercados más restringidos.

Mientras los emisores de mayor calidad crediticia lograron sostener niveles razonables de cobertura de intereses y acceso al capital, las categorías intermedias y bajas registraron un aumento de la presión financiera. La mediana de deuda neta ajustada sobre EBITDA en el segmento BBB(arg) subió hasta 3,1 veces en 2025, mientras que la participación de deuda de corto plazo continuó creciendo.

A su vez, la rentabilidad mostró una marcada divergencia. Las compañías calificadas en AAA(arg) mantuvieron márgenes EBITDA superiores al 30%, mientras que las empresas ubicadas en BBB(arg) prácticamente agotaron su capacidad de generación operativa, con un margen promedio cercano a cero.

Perspectivas y riesgos para 2026

Pese a las dificultades heredadas de 2025, FIX considera que el escenario para 2026 presenta condiciones más favorables. La baja gradual de las tasas de interés y una reapertura progresiva del mercado de crédito podrían permitir que las compañías extiendan vencimientos, reduzcan costos financieros y recuperen rentabilidad.

Sin embargo, la calificadora advierte que el proceso no estará exento de riesgos. Aunque la inflación muestra una trayectoria descendente, las tasas continúan ubicándose por encima de ésta y siguen condicionando las decisiones de inversión y financiamiento.

Además, muchas empresas todavía enfrentan el desafío de recomponer márgenes luego de varios años de fuerte presión sobre los costos.

Por eso, el principal interrogante para el mercado corporativo argentino durante 2026 según el análisis de la calificadora será qué compañías logran aprovechar la mejora de las condiciones financieras para fortalecer sus balances y cuáles continúan arrastrando las consecuencias del cierre del crédito que marcó buena parte de 2025.

Los datos de FIX reflejan que si bien el sistema corporativo conserva una base sólida de emisores de buena calidad crediticia, la recuperación todavía será desigual y dependerá de la capacidad de cada empresa para adaptarse a un contexto donde el financiamiento vuelve lentamente, pero la disciplina financiera seguirá siendo una condición indispensable.