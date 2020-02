Moratoria: piden que se puedan inscribir como pymes a directores de empresas

Sucede que legalmente, los directores no son personal bajo convenio; es decir, no están contratados en relación de dependencia, sino que formalmente “venderían” el servicio de gerenciamiento a la empresa en la que desarrollan sus actividades. O por lo menos, esa es la interpretación que hacen los contadores. La moratoria 2020 permite sumar personas que revisten fiscalmente como autónomos o monotributistas, es decir, que no son estrictamente lo que se considera una empresa. En la mayoría de los casos se trata de profesiones liberales y de trabajadores independientes que ejercen oficios. La ley pyme permite el encuadramiento de este grupo de personas como mipymes.