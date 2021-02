Tarifa eléctrica para industrias y comercios aumenta más de un 50%

A partir del primero de marzo el precio estabilizado de la energía tendrá un aumento del 90%. Pasará de $2.910 a $5.500 por megawatt por hora para los usuarios no residenciales que consuman más de 300 kW de potencia. Si bien se trata del principal componente de las facturas de los grandes usuarios, no es el único, por lo que el traslado no será directamente proporcional.