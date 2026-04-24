La UE advirtió que Irán será más peligroso sin expertos nucleares en las conversaciones de paz

Su titular Kaja Kallas expresó en una intervención con otros líderes que cualquier acuerdo futuro corre el riesgo de ser débil. En esa línea, lo comparó con el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), un acuerdo negociado en 2015.

Desde la UE advirtieron que “si las conversaciones giran únicamente en torno al programa nuclear y no hay expertos en la mesa" el acuerdo terminará siendo más débil.

La Unión Europea (UE) advirtió que Irán será "más peligroso" si no se incluye a expertos nucleares en las conversaciones sobre la paz con EEUU . Lo sostuvo la máxima responsable de la política exterior de la entidad Kaja Kallas en una reunión con otros líderes y comparó el acuerdo actual con uno realizado en 2015 durante la administración de Barak Obama.

En medio de la frágil tregua de t iempo inderteminado entre EEUU e Irán, en Teherán se activaron este jueves por la tarde sirenas antiaéreas y se registraron reportes de explosiones . Las alarmas detectaron “objetivos hostiles” y se desconoce quién o quiénes realizaron estos ataques.

La UE advirtió que Irán será "más peligroso" sin expertos nucleares en las conversaciones

En una intervención el viernes por la mañana en una reunión de líderes de la UE en Chipre, Kallas advirtió que cualquier acuerdo futuro corre el riesgo de ser más débil que el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés), el acuerdo de 2015 negociado durante la administración Obama, del que posteriormente se retiró el presidente estadounidense Donald Trump.

kaja kallas UE En una intervención durante una reunión de líderes de la UE en Chipre, Kallas advirtió que cualquier acuerdo futuro corre el riesgo de ser más débil que el Plan de Acción Integral Conjunto (PAIC). @kajakallas

Ese acuerdo exigía que Irán redujera sus actividades nucleares sensibles y permitiera inspecciones internacionales a cambio del levantamiento de las sanciones económicas impuestas por la ONU, la UE y EEUU.

“Si las conversaciones giran únicamente en torno al programa nuclear y no hay expertos nucleares en la mesa de negociaciones, acabaremos con un acuerdo más débil que el JCPOA”, declaró Kallas.

También advirtió que no considerar las preocupaciones más generales podría empeorar la situación: “Y si no se abordan los problemas de la región, los programas de misiles, su apoyo a grupos afines, así como las actividades híbridas y cibernéticas en Europa, acabaremos con un Irán más peligroso”, afirmó.

Irán: sirenas antiaéreas y explosiones en medio de una frágil tregua con EEUU e Israel

Tras los reportes de explosiones en territorio iraní, desde medios oficiales en Israel citaron a fuentes militares para asegurar el gobierno no está llevando a cabo ataques en Teherán en este momento. Sin embargo, el ministro de Defensa, Israel Katz, había advertido que su país estaba "preparado para reanudar la guerra contra Irán" y que esperaba el "OK de EEUU" para "devolver a Irán a la Edad de Piedra".

A pesar de que Trump anunció este martes que extenderá el alto al fuego con Irán hasta que "presenten una propuesta unificada" para un acuerdo, las negociaciones continúan enfriándose. El mandatario no dio una fecha exacta de hasta cuando quedaría pausada la guerra, aunque si confirmó que el estrecho de Ormuz seguirá bloqueado.