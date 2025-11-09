Devastador tornado en Brasil: seis muertos, más de 700 heridos y destrucción tras el paso de una tormenta sin precedentes

Con vientos de hasta 250 km/h, el tornado destruyó el 90% de la ciudad de Rio Bonito do Iguaçu. El gobierno decretó el estado de calamidad pública y continúa la búsqueda de desaparecidos.

El sur de Brasil amaneció devastado tras el paso de un violento tornado que dejó al menos seis personas muertas , más de 700 heridas y miles de viviendas destruidas. El fenómeno, registrado durante la madrugada del viernes en el estado de Río Grande do Sul, arrasó con todo a su paso: árboles arrancados de raíz, autos dados vuelta, postes caídos y techos volando por los aires.

Los primeros reportes oficiales indican que la tormenta afectó especialmente a los municipios rurales, donde la velocidad del viento superó los 130 kilómetros por hora. El fenómeno sorprendió a las comunidades durante la noche, sin dar tiempo para evacuar, y provocó cortes de energía eléctrica y de agua potable en amplias zonas.

Equipos de rescate, bomberos y defensa civil trabajan sin descanso desde las primeras horas de la mañana, removiendo escombros y buscando sobrevivientes entre las ruinas. Las tareas se complican por las lluvias intermitentes y el riesgo de nuevos deslizamientos de tierra.

Vista aérea de la devastación en Rio Bonito do Iguaçu, donde el 90% de las construcciones resultaron dañadas.

El gobierno de Paraná decretó el estado de calamidad pública, lo que permitirá liberar fondos de emergencia para atender a los damnificados. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresó su solidaridad en redes sociales y envió un equipo de ministros y expertos en desastres naturales al lugar.

“Quiero expresar mis más sentidas condolencias a todas las familias que perdieron seres queridos en el tornado (...) y ofrecer mi solidaridad a todos los afectados” , escribió el mandatario.

Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas. Uma equipe liderada pela ministra Gleisi Hoffmann,…

Según el director de Defensa Civil, Fernando Schunig, la situación es crítica: “Es un escenario de guerra. La posibilidad de que haya más víctimas es grande”.

Causas meteorológicas del fenómeno

Tornado Brasil El tornado arrasó viviendas, comercios y calles enteras en el estado de Paraná. X: @Centinela_35

El tornado formó parte de un ciclón extratropical que también afectó los estados de Santa Catarina y Río Grande do Sul, aunque con menor intensidad. Las autoridades meteorológicas mantienen alertas por tormentas y vientos en toda la región sur de Brasil.

El evento extremo ocurrió a días del inicio de la COP30 sobre clima en Belém, donde expertos prevén discutir el aumento de fenómenos severos como consecuencia del calentamiento global.

Las imágenes aéreas difundidas por el gobierno de Paraná muestran calles arrasadas, autos volcados y viviendas reducidas a polvo. Miles de familias esperan asistencia en refugios improvisados en Laranjeiras do Sul, mientras continúan las tareas de rescate.

Como impactará en Argentina

Este fenómeno climático también afectará a Argentina. Según el SMN, las temperaturas sufrirán un marcado descenso en gran parte del territorio.

Las mínimas en la región metropolitana rondará los 7 grados y el sábado habrá mínimas de 6 grados durante la mañana, aunque las máximas durante el resto del día, rondarán los 20 grados. Sin embargo, no solo afectará al AMBA, sino que hay 14 provincias en las que el ente emitió alertas.

n5ZMromIG_1256x620__1 Autoridades meteorológicas mantienen la alerta por nuevas tormentas. Macronews

De esta manera, desde este jueves, la llegada del sistema ciclónico generará un frente de fuertes tormentas y lluvias intensas. Las precipitaciones afectarán a las provincias del Litoral: Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa. Además, las lluvias irán avanzando hacia el centro en Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba. También se esperan precipitaciones en el Norte y Cuyo, incluyendo Jujuy, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan y Mendoza, además de la propia provincia de Buenos Aires.

Con el avance del fin de semana, el ingreso de aire más frío provocará un brusco descenso en las temperaturas, especialmente en el centro del país.