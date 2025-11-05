Más de 6,4 millones de usuarios participaron del CyberMonday 2025 y las zapatillas lideraron las búsquedas







La Cámara Argentina de Comercio Electrónico informó que el evento superó récords de participación, con 150.000 usuarios conectados en simultáneo.

El CyberMonday 2025 alcanzó más de 6,4 millones de usuarios en su web oficial.

El CyberMonday 2025 alcanzó más de 6,4 millones de usuarios en su web oficial y registró un pico de 150.000 personas conectadas simultáneamente el martes por la noche, según informó la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE).

Durante los primeros días del evento de compras online, los consumidores mostraron un comportamiento planificado, con foco en productos de alto valor como heladeras, aires acondicionados, celulares, notebooks, lavarropas y televisores.

Estas categorías dominaron el ranking desde la previa hasta el primer día del CyberMonday, confirmando que muchos usuarios esperaron las promociones para renovar equipamiento del hogar o tecnología personal.

A partir del segundo día, se registró un cambio de tendencia: las zapatillas se posicionaron como el producto más buscado, desplazando a los electrodomésticos.

Además, aumentaron las búsquedas de freidoras, bicicletas y ventiladores, lo que sugiere un comportamiento más exploratorio, con compras impulsivas motivadas por la conveniencia y el precio, aunque sin abandonar las categorías más tradicionales.

El ranking de términos más buscados muestra la evolución del interés de los usuarios. En la previa del evento, lideraban heladeras, celulares y aires acondicionados, mientras que el primer día el top tres estuvo conformado por aires acondicionados, heladeras y zapatillas. Ya en el segundo día, las zapatillas pasaron al primer lugar, seguidas por aires acondicionados y heladeras. Según el informe de la CACE, las provincias que registraron mayor actividad fueron Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza, consolidando el liderazgo de los grandes centros urbanos en el comercio electrónico nacional. El CyberMonday concluirá este miércoles a la medianoche y, una vez finalizado, la cámara empresaria elaborará el informe oficial con los resultados de uno de los eventos más relevantes del año para el e-commerce argentino. Cuáles fueron los productos más buscados en el CyberMonday Estos fueron los términos más buscados en la previa, el día 1 y día 2 del CyberMonday: Previa: Heladera Celular Aire Acondicionado Lavarropas Zapatillas TV Notebook Sillón Colchón Bicicleta Día 1: Aire Acondicionado Heladera Zapatillas Celular Lavarropas TV Notebook Sillón Perfume Ventilador Día 2: Zapatillas Aire Acondicionado Heladera Celular Lavarropas TV Notebook Ventilador Freidora Bicicleta