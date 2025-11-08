Este supermercado ofrece excelentes promociones de lunes a sábados durante noviembre 2025







Esta cadena tiene beneficios diarios para quienes realizan compras presenciales con billeteras virtuales y tarjetas en sus diferentes tiendas.

Este supermercado ofrece grandes descuentos durante toda la semana. freepik.es

Durante el mes de noviembre se renuevan los descuentos en una de la cadena de supermercados DIA. Cada día de la semana cuenta con varios beneficios distintos, dependiendo siempre del medio de pago y la entidad bancaria que interviene en la transacción.

La propuesta busca que cada cliente organice su compra semanal, eligiendo el día que más se ajuste a sus necesidades y los productos que tenga que reponer en su hogar. Las promociones alcanzan tanto a alimentos como artículos de limpieza y cuidado personal.

supermercados-dia.jpg Semana de promociones: los descuentos del supermercado DIA Cada día de la semana cuenta con distintos beneficios para tu bolsillo:

Lunes Los lunes suelen ser uno de los mejores días para quienes pagan con Cuenta DNI del Banco Provincia. La devolución está cerca del 20%, con un límite de alrededor de los $8.000 por día con una compra de $20.000.

Además, suelen sumarse otras alternativas:

Banco Columbia: 20% con tope aproximado de $9.000 por operación.

Mercado Pago: 20% con devolución que puede alcanzar los $20.000 si la compra supera cierto valor.

Beneficiarios de ANSES: jubilados y pensionados acceden a un 10% adicional, que puede combinarse con otros descuentos del local. Martes El martes es para los clientes de entidades provinciales y billeteras regionales: Banco Santa Fe mediante MODO: alrededor de 30% y un tope de $16.000 por semana.

Banco del Sol y Prex: descuentos de hasta 25% y un tope de $10.000 por mes.

Naranja X: posibilidad de obtener 15% con un tope de $6.000. Miércoles Los miércoles cuentan con promociones bancarias de este tipo: BNA+ vía MODO: alrededor del 30% y un tope semanal de $12.000.

Banco Macro: desde el 20% para clientes generales y hasta 30% para perfiles Selecta, con topes de $15.000 y $25.000 respectivamente.

Mercado Pago: ofertas alrededor del 10%, con $10.000 de reintegro disponible. Jueves Los jueves suelen concentrarse beneficios de bancos regionales: Banco Entre Ríos a través de MODO: cerca del 30% y un tope de $16.000.

Personal Pay: reintegros que varían según la categoría del usuario, con una escala que puede ir de $6.000 a $15.000. Viernes Los viernes, MODO ofrece un 20% con un tope de $20.000. También están las propuestas de Banco Columbia e ICBC, que aplican reintegros del 20% con topes de $9.000 y $20.000 respectivamente. Sábados Para cerrar la semana, los sábados suelen mantener el 20% con MODO con un tope de $20.000. Además, Banco Nación suma un reintegro del 5% todos los días, con un tope de $5.000.

