Inventan una cocina eléctrica que promete una revolución: no usa gas ni red eléctrica

La empresa Copper, fundada por el ingeniero del MIT Sam Calisch, está marcando un nuevo rumbo en la electrificación del hogar con una idea tan simple como disruptiva: una cocina que funciona con su propia batería.
El dispositivo, de inducción, integra una batería de litio-ferrofosfato que se carga cuando la electricidad es más barata o limpia, y almacena esa energía para usarla después. Así, permite cocinar sin gas, sin obra eléctrica y hasta durante un corte de luz, con solo conectarse a un enchufe común.
“Queremos que cambiar de gas a electricidad sea tan simple como reemplazar un electrodoméstico”, explicó Calisch, según reprodujo El Periódico de la Energía. “En casi todas las cocinas a gas hay un enchufe cerca, así que no hace falta tocar la instalación”.
Más allá del hogar: una red de energía distribuida
Copper ya entregó 1.000 unidades a desarrolladores inmobiliarios y firmó un acuerdo con la Autoridad de Vivienda de Nueva York (NYCHA) para instalar 10.000 cocinas en departamentos urbanos. En edificios antiguos, donde renovar el cableado es costoso, esta tecnología ofrece una alternativa concreta para avanzar en la descarbonización urbana.
Pero su potencial va más allá del confort doméstico. Las cocinas pueden devolver energía a la red eléctrica cuando se necesita aliviar la demanda. En un programa piloto en California, los equipos entregaron parte de su carga al sistema, ayudando a evitar el encendido de plantas térmicas.
“Cada una de estas cocinas se convierte en una pequeña batería para la red”, destacó Calisch. “Coordinadas, pueden ofrecer energía firme y apoyar la transición hacia fuentes más limpias”.
Eficiencia, ahorro y sostenibilidad
El modelo insignia de Copper, de 30 pulgadas, alcanza temperaturas más rápido que una cocina a gas, permite un control más preciso y ofrece una autonomía de 5 kWh, suficiente para varias comidas sin conexión externa.
La caída de los precios de las baterías -97% desde 1991— hace posible este tipo de innovaciones. Copper busca aprovechar esa tendencia para democratizar la electrificación doméstica, reduciendo emisiones y costos de instalación.
“Esta es una nueva forma de tener impacto climático: no se trata de renunciar, sino de mejorar la experiencia”, afirma su fundador.
Con una ronda de inversión de 28 millones de dólares, la empresa planea ampliar su capacidad de producción y licenciar su tecnología a otros fabricantes de electrodomésticos.
“No somos solo una compañía de cocinas; somos una empresa de energía”, resume Calisch. “Queremos que cada hogar deje de ser un punto pasivo de consumo y se convierta en parte de una red más limpia y resiliente.”
