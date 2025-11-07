Los Pumas enfrentarán este domingo a Gales: conocé todos los detalles







El seleccionado argentino de rugby enfrenta al conjunto galés en el inicio de la ventana de noviembre. Lo hará pensando en el sorteo del Mundial 2027.

Los Pumas enfrentarán este domingo a Gales: conocé todos los detalles

Los Pumas jugarán este domingo contra Gales, en Cardiff, abriendo la ventana internacional de noviembre.

El head coach Felipe Contepomi probará variantes y funcionamiento para este test match, el domingo a partir de las 12:10 de la Argentina.

Los Pumas llegan a estos compromisos con bajas de peso, pero también con la posibilidad de dar lugar a quienes habitualmente no son titulares o necesitan mostrarse.

El conjunto argentino se enfrentará luego, en los sucesivos domingos 16 y 23 de noviembre a Escocia e Inglaterra. La prioridad es conseguir buenos resultados de cara al sorteo del próximo Mundial, que se hará el 3 de diciembre.

Los Pumas vs. Gales: cómo ver online El partido será trasmitido por ESPN y Disney+. Formaciones: Argentina: Santiago Carreras; Bautista Delguy, Justo Piccardo, Santiago Chocobares y Mateo Carreras; Gerónimo Prisciantelli y Simón Benítez Cruz; Juan Martín González, Joaquín Oviedo y Pablo Matera; Marcos Kremer y Guido Petti Pagadizábal; Pedro Delgado, Julián Montoya (c) y Mayco Vivas. Entrenador: Felipe Contepomi. Gales: Blair Murray; Tom Rogers, Max Llewellyn, Ben Thomas y Josh Adams; Dan Edwards, Tomos Williams; Aaron Wainwright, Jac Morgan y Alex Mann; Adam Beard y Dafydd Jenkins; Keiron Assiratti, Dewi Lake y Rhys Carre. Entrenador: Steve Tandy.