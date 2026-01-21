Este grupo de personas puede acceder a 30% de descuento en supermercados de primera línea

Durante enero, distintos supermercados refuerzan sus promociones para combinar planes de pago en cuotas sin interés, junto con descuentos y promociones especiales. Estas ofertas apuntan a aliviar los costos cotidianos de sus clientes y varían según el día, tipo de entidad bancaria y beneficios adquiridos.
La opción de combinar descuentos con planes de financiación más largos transforma estas promociones en una herramienta clave para organizar mejor los gastos y cuidar el presupuesto mensual.
30% de descuento en Supermercados Coto con Banco Nación
Todos los miércoles de enero, Supermercados Coto habilita una promoción exclusiva para los clientes afiliados al Banco Nación. El descuento aplica un 30% sobre el total de la compra, y se aplica sobre todos los productos del comercio, lo que puede implicar una gran oportunidad de ahorro para quienes buscan alivianar sus costos mensuales.
La promoción se valida únicamente para quienes abonen con la billetera virtual MODO, con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Nación. Tiene un tope unificado por día de $12.000 por cliente, y continúa vigente durante el resto de enero.
Otros descuentos de Supermercados Coto
Según el día, las promociones y descuentos de Coto varían:
Lunes
Banco Ciudad (Tope $10.000): 25% descuento en un pago con tarjetas de crédito.
Banco Santa Fe/ Entre Ríos/San Juan/Santa Cruz: 30% descuento sin tope de reintegro en un pago con tarjetas de crédito.
Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito.
Martes
Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI.
Supervielle: con tarjetas de débito y crédito 25% de descuento y 30% para clientes IDENTITÉ con tarjetas de crédito
Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro
Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito
Miércoles
Comunidad Coto: 15% de descuento siendo miembro sin tope de reintegro
Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito
Jueves
Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI
Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro
Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito
Todos los días
Mercado Pago: 3 Cuotas sin interés pagando con QR tarjeta de crédito de mercado pago en compras a partir de $30.000
Plan Z: 3 Cuotas sin interés con tarjeta naranja
