Este grupo de personas puede acceder a 30% de descuento en supermercados de primera línea + Seguir en









Conocé las ofertas disponibles para cada miércoles de enero.

Según el día, las promociones y descuentos varían. Mariano Fuchila

Durante enero, distintos supermercados refuerzan sus promociones para combinar planes de pago en cuotas sin interés, junto con descuentos y promociones especiales. Estas ofertas apuntan a aliviar los costos cotidianos de sus clientes y varían según el día, tipo de entidad bancaria y beneficios adquiridos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La opción de combinar descuentos con planes de financiación más largos transforma estas promociones en una herramienta clave para organizar mejor los gastos y cuidar el presupuesto mensual.

COTO.jpg 30% de descuento en Supermercados Coto con Banco Nación Todos los miércoles de enero, Supermercados Coto habilita una promoción exclusiva para los clientes afiliados al Banco Nación. El descuento aplica un 30% sobre el total de la compra, y se aplica sobre todos los productos del comercio, lo que puede implicar una gran oportunidad de ahorro para quienes buscan alivianar sus costos mensuales.

La promoción se valida únicamente para quienes abonen con la billetera virtual MODO, con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Nación. Tiene un tope unificado por día de $12.000 por cliente, y continúa vigente durante el resto de enero.

Otros descuentos de Supermercados Coto Según el día, las promociones y descuentos de Coto varían:

Lunes Banco Ciudad (Tope $10.000): 25% descuento en un pago con tarjetas de crédito.

Banco Santa Fe/ Entre Ríos/San Juan/Santa Cruz: 30% descuento sin tope de reintegro en un pago con tarjetas de crédito.

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito. Martes Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI.

Supervielle: con tarjetas de débito y crédito 25% de descuento y 30% para clientes IDENTITÉ con tarjetas de crédito

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito Miércoles Comunidad Coto: 15% de descuento siendo miembro sin tope de reintegro

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito Jueves Jubilados y Pensionados: 15% de descuento en un pago con todos los medios, presentando DNI

Ciudadanía Porteña: 15% de descuento sin tope de reintegro

Beneficios ANSES: 10% descuento, en un pago con tarjetas de débito y crédito Todos los días Mercado Pago: 3 Cuotas sin interés pagando con QR tarjeta de crédito de mercado pago en compras a partir de $30.000

Plan Z: 3 Cuotas sin interés con tarjeta naranja

Temas oferta

Supermercados