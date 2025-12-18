Este viernes 19 de diciembre se podrá comprar alimentos con 20% de descuento

Este viernes se podrá disfrutar de un descuento del 20% en comercios de cercanía a través de la billetera digital de Banco Provincia.

El sábado 20 de diciembre habrá descuentos en carnicerías.

Cuenta DNI , la billetera digital de Banco Provincia vuelve a ofrecer descuentos y beneficios para que los usuarios puedan aprovechar en alimentos. Estos beneficios cambian cada mes y se anuncian a través de las redes sociales de la entidad, donde publican fechas y descuentos específicos, para sus más de 10 millones de usuarios.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este mes, publicaron una serie de beneficios teniendo en cuenta a la época de compras previas a las festividades. Para este viernes 19 de diciembre, la entidad reforzó los descuentos y reintegros en alimentos y bebidas. Conocé todas las promociones acá:

En el caso de los comercios de cercanía, Cuenta DNI aplicó un 20% de descuento todos los viernes. El tope de reintegro es de $4.000 mensuales, lo que implica un ahorro de $20.000 en consumos. Este beneficio continúa vigente durante el resto del mes y aplica para este viernes 19, previo a las fiestas.

A su vez habrá una promoción especial en gastronomía exclusiva para jóvenes de 13 a 17 años y 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas de créditos de Banco Provincia desde la aplicación, en comercios de cercanía que no son del rubro Alimentos.

Sábado 20 de diciembre, con nuevo tope de $7.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos.

ESPECIAL - Gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años: 30% de descuento

Sábado 13 y el domingo 14 de diciembre, con tope de $8.000 por persona, que equivale a $26.700 en consumos.

Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento

Todos los días, tope de $6.000 por semana por persona (equivalente a un ticket de $15.000).

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados

Todos los días de la semana.

Universidades: 40% de descuento

Todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses. Tope de $6.000 por semana, por persona (equivalente a $15.000 en consumos).

Librerías: 10% de descuento

Los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro.

Farmacias y perfumerías: 10% de descuento

Miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro.

Comercios de cercanía (no alimentos): 3 cuotas sin interés

Todos los días, con tarjetas Visa y/o Mastercard vinculadas en la app en comercios adheridos.