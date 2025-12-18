Cuánto cuesta alquilar una quinta para las fiestas y el verano 2026 en el AMBA: precios y qué tener en cuenta

La demanda de quintas con pileta para la temporada estival muestra moderación en los precios y un mercado con mayor oferta que permite negociar condiciones.

Una casa quinta en Ingeniero Maschwitz, un lugar siempre buscado por la demanda, no es lejos de CABA y su entorno es ideal para las Fiestas como el verano, la pileta no puede faltar

La planificación de las vacaciones estivales y las Fiestas de fin de año en el Gran Buenos Aires presentó un escenario distinto al de temporadas anteriores. Con una oferta más amplia y un público que analizó cada gasto con lupa, el mercado de alquileres temporarios buscó un equilibrio entre las pretensiones de los propietarios y el bolsillo de una clase media que cuidó sus ahorros.

El fenómeno de la pospandemia, que disparó los precios de cualquier propiedad con pileta, quedó atrás. Hoy, la realidad impuso una normalización clara, donde el inquilino retomó el poder de negociación y la oferta superó en muchos casos a la demanda inmediata.

En Ingeniero Maschwitz y Escobar, el panorama actual reflejó una calma que no se vio en el último trienio. Gonzalo González Albarracín , responsable de la firma López Feybli & Cía Propiedades, explicó que la demanda cayó un 30% respecto al ciclo anterior. Según comentó el martillero, el mercado vivió un proceso de estabilización necesaria. "Hoy existió mayor margen para negociar precios y condiciones; las familias miraron, preguntaron y decidieron mucho más tarde que en otros años", precisó el especialista.

La cautela económica obligó a los propietarios a ser más flexibles si pretendían tener sus casas ocupadas durante todo el calendario estival.

En esta zona del corredor norte, una propiedad estándar con dos o tres dormitorios osciló entre u$s150 y u$s250 por noche. Para quienes buscaron el mes completo en enero, los valores se ubicaron entre u$s2.500 y u$s5.500.

González Albarracín destacó que el WiFi dejó de ser un lujo para ser un requisito básico e innegociable, junto con el mantenimiento de parque y piscina ya incluido en el precio final.

El público de Maschwitz, compuesto mayormente por familias de entre 35 y 55 años, buscó descanso total y evitó sumar tareas domésticas o de mantenimiento a su estadía. Por ello, las quintas que ofrecieron servicios "all inclusive" de jardinería y limpieza ganaron la pulseada frente a las casas más rústicas o descuidadas.

La mayor concentración de la demanda se ubicó en casas quintas de Ingeniero Maschwitz, "con foco en barrios como Los Ñanduces, Los Naranjos, Green Hills y Las Glorias", detalló González Albarracín.

Otros focos operativos importantes se repartieron entre El Cazador, en Escobar, y puntos específicos de Benavídez (Tigre), como el sector de La Bota.

Casa Quinta 2 Piscina y parrilla son imprescindibles

Tarifas para el mes de enero: El alquiler mensual se posicionó entre u$s2.500 y u$s5.500. Para quienes optaron por períodos más cortos, la quincena varió entre u$s1.500 y u$s3.500, mientras que el valor por día durante los fines de semana osciló entre u$s150 y u$s250.

Valores para febrero: Este mes mostró una tendencia a la baja. Los precios mensuales rondaron entre u$s2.000 y u$s4.500. La quincena se consiguió por valores de entre u$s1.200 y u$s2.500, y el costo diario para escapadas de fin de semana bajó a un rango de entre u$s80 y u$s180.

Ariel José Córdoba, de Córdoba Propiedades, coincidió en que la tendencia sugirió estabilidad pese a que los valores se mantuvieron en moneda extranjera entre Tigre y Escobar. En áreas premium, los precios para el mes de enero treparon desde los u$s2.400 hasta superar los u$s3.100 en los sectores más exclusivos y modernos.

Córdoba remarcó que los inquilinos valoraron los "oasis de esparcimiento" que contaron con quincho cómodo, buen acceso desde la Panamericana y seguridad reforzada. El experto recomendó no cerrarse en la primera opción y buscar con tiempo suficiente para asegurar disponibilidad, aunque admitió que las decisiones de último momento fueron moneda corriente este año debido a la incertidumbre financiera.

Casa Quinta Alquileres Benavidez El quincho a pasos de la pileta en una vivienda ubicada en Benavídez, partido de Tigre

Destacó que los inquilinos ya no buscan solo una casa, sino un entorno que brindara seguridad y recreación integral. "El interés se centró también en propiedades con acceso a canchas de tenis, fútbol, paddle y áreas de juegos para niños", sobre todo sin son barrios semi abiertos, aclaró Córdoba.

Rumbo oeste

En el sector oeste del conurbano, la dinámica se mantuvo firme para las fechas clave de Navidad y Año Nuevo. Las quintas en General Rodríguez, Francisco Álvarez y las zonas más tradicionales de Moreno se consolidaron como el refugio de quienes necesitan conectividad rápida con CABA por cuestiones laborales. Con valores que superan los $300.000 por jornada para grupos numerosos que buscaron pasar el día con asado y pileta.

La Reja, en Moreno, y General Rodríguez ofrecieron opciones para diversos presupuestos. Mientras que las casas en barrios semicerrados se negociaron en dólares, las quintas de dueños directos en zonas abiertas mantuvieron valores en pesos, aunque con ajustes importantes respecto al año pasado.

Los operadores de la zona advirtieron que la seguridad resultó el factor determinante: las propiedades con cercos perimetrales, alarmas o vigilancia privada fueron las primeras en reservarse. La proximidad al Acceso Oeste facilitó que muchos jefes de familia optaran por estas localidades, lo cual permite el traslado diario hacia sus oficinas mientras el resto del grupo familiar disfruta del parque y el aire libre.

El sur entre Canning y Ezeiza

Hacia el sur, el polo que integran Canning, Ezeiza y San Vicente mantuvo un nivel de operaciones muy alto gracias a su excelente infraestructura y accesibilidad. Sabrina Zapico, de SZ Propiedades, analizó que alquilar una quinta por día en esta zona costó entre $180.000 y $450.000, según el tamaño del predio y el lujo de las instalaciones. "Para fechas como el 24 o el 31 de diciembre, los valores sufrieron incrementos de entre un 30% y un 60% respecto de un fin de semana común", indicó.

Casa quinta Alquileres Canning Parque y buenos árboles también son vitales para pasar días de altas temperaturas

Esta zona captó no solo a familias, sino también a empresas que buscaron realizar sus cierres de año en entornos naturales pero sofisticados.

Zapico señaló que el mercado se profesionalizó de manera definitiva y los inquilinos mostraron un nivel de exigencia superior. Ya no bastó con ofrecer una pileta habilitada; el público buscó experiencias completas que incluyeron sistemas de climatización, galerías techadas amplias y, en el segmento premium, canchas de fútbol, hornos de barro o juegos infantiles de madera. En febrero, los precios tendieron a estabilizarse y aparecieron promociones agresivas por la menor demanda estacional. Las estancias cortas de fin de semana ganaron terreno frente a los alquileres mensuales, lo que obligó a una rotación más rápida y a una logística de limpieza más eficiente por parte de los dueños.

Qué tener en cuenta

La transparencia es hoy la pieza fundamental para evitar conflictos en contratos de alquiler temporario. Los especialistas recomiendan solicitar siempre un inventario detallado de muebles y artefactos. Verificar el estado real de las instalaciones mediante visitas previas evita sorpresas con fotos antiguas.

Casa quinta 3 Canning El contacto con la naturaleza y la presencia de piscinas en óptimas condiciones resultan los requisitos más solicitados por las familias que buscan refugio en el GBA durante esta temporada

Los acuerdos estándar requieren una seña de entre el 30% y el 50% del total, junto con un depósito en garantía para cubrir posibles roturas.

Además del valor neto del alquiler, el inquilino debe contemplar gastos que muchas veces se omiten en la charla inicial, como expensas en barrios privados, luz, internet y honorarios. La limpieza profunda y el cumplimiento estricto de cada punto pactado son los aspectos que más valoran quienes buscan el verde y la piscina propia. "La claridad en las reglas de uso y una buena comunicación aseguraron una estadía sin sobresaltos", concluyó Zapico.