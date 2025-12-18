La empresa alemana Höfner que fabricó el icónico bajo de Paul McCartney se declaró en quiebra + Seguir en









La noticia conmocionó a la industria musical global, dado que el fabricante bávaro de instrumentos representa 138 años de tradición en la luthería europea.

McCartney con su clásico bajo Höfner. @paulmccartney

La empresa alemana Höfner, fabricante del icónico bajo que Paul McCartney utilizó durante toda su carrera con los Beatles, presentó una solicitud de concurso preventivo ante el Tribunal de Distrito de Fürth el 10 de diciembre de 2025. La noticia conmocionó a la industria musical global, dado que el fabricante bávaro de instrumentos representa 138 años de tradición en la luthería europea y alcanzó fama mundial gracias al modelo 500/1, conocido como “Beatle Bass“.

Según la notificación oficial del tribunal publicada ese día, “para asegurar el patrimonio del deudor contra cambios perjudiciales (…) se ordena el 10.12.2025 a las 17:05 horas la administración concursal provisoria”. El abogado Hubert Ampferl, de Núremberg, fue designado síndico provisional con la misión de monitorear la situación financiera de Karl Höfner GmbH & Co. KG y determinar si corresponde la apertura de un procedimiento concursal regular.

La firma emplea aproximadamente 50 trabajadores en su planta de Baiersdorf, cuyo futuro permanece incierto. La administración concursal provisoria no implica automáticamente el cierre de la empresa, sino que busca preservar la continuidad operativa mientras se evalúan alternativas de rescate mediante inversores o reestructuración del negocio.

El mensaje de Paul McCartney tras conocerse la noticia de la quiebra de Höfner A través de sus redes sociales McCartney dedicó un emotivo mensaje por la quiebra de Höfner. "Es muy triste ver a Höfner salir del negocio. Han estado haciendo instrumentos durante más de 100 años, y compré mi primer bajo Höfner en los años sesenta. Me ha encantado desde entonces. Es un instrumento maravilloso para tocar: ligero, y me anima a tocar con bastante libertad. También ofrece agradables variaciones de tono que me gustan. Así que, conmiseraciones a todos en Höfner, y gracias por toda su ayuda a lo largo de los años", escribió el exbeatle.

Karl Höfner GmbH & Co. KG fue fundada en 1887 por Karl Höfner en la ciudad de Schönbach, hoy Luby, en la República Checa. Empezaron fabricando instrumentos de cuerda. Tras la Segunda Guerra Mundial, se vieron obligados a trasladarse a Alemania Occidental. La fábrica se expandió durante varios años y, en la década de 1950, alcanzaron fama mundial con el bajo eléctrico semihueco Höfner 500/1, que se ganó el apodo de "Beatle Bass" después de que McCartney lo adoptara.

