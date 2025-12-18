El triángulo amoroso que sacudió al fútbol brasilero: dos jugadores del mismo club enemistados + Seguir en









El gran drama que sacudió al gigante de Brasil es tapa de todos los diarios del país, ya que involucra a dos importantes figuras.

El Mengao vive un escándalo por el drama que protagonizaron dos figuras importantes. Dhavid Normando/Getty Images

El fútbol tiene muchas historias para contar, desde algunas memorables por lo que hacen los protagonistas dentro de las canchas hasta otras que suceden fuera y causan impacto en el público. En este caso, la historia surge a partir de la celebración de un importante título a nivel continental, cuyo festejo ocasionó un encontronazo entre dos jugadores.

Flamengo consiguió hace poco su cuarta Copa Libertadores de América tras derrotar a Palmeiras en Lima. Este logro fue celebrado por los millones de fanáticos del Mengao y, por supuesto, por sus futbolistas. Sin embargo, Jorge Carrascal y Gonzalo Plata, figuras del conjunto brasileño, terminaron enemistados por un insólito motivo.

Carrascal Plata Flamengo Los sudamericanos protagonizaron una polémica importante tras ganar la Libertadores con el Mengao. Flamengo Una amistad terminada: qué pasó con Jorge Carrascal y Gonzalo Plata Los jugadores sudamericanos habían forjado una gran amistad durante su estadía en Brasil, algo que dejaban ver en su día a día a través de las redes sociales, tanto personales como del club. Tras la conquista, se realizó una fiesta para celebrarla, pero ese evento fue el desencadenante para que los lazos que los unieron llegaran a su fin.

Distintos medios brasileños afirmaron que el colombiano y el ecuatoriano ya no se hablan, al punto de evitar coincidir en los mismos lugares para no generar conflictos. ¿La razón detrás de esto? Una fiesta organizada tras ganar la Libertadores los encontró interesados en la misma mujer.

Si bien se desconoce si la joven estuvo primero con Carrascal o con Plata, lo cierto es que uno de los dos se sintió traicionado y la amistad se terminó allí. Ahora el conflicto se trasladó al vestuario, donde algunos compañeros prefieren los festejos del ex River por sobre los del otro delantero, situación que podría obligarlo a salir del club en enero.

La fiesta de celebración tras la obtención de la Copa Libertadores El colombiano, a la hora de organizar la fiesta, contó con un socio clave: el chileno Erick Pulgar. Ambos encabezaron el festejo y el evento fue de tal magnitud que trascendió a la prensa luego de que la policía debiera intervenir por los ruidos elevados y la gran cantidad de gente presente. Invitados de alto perfil acompañaron a los futbolistas durante la noche, aunque no hubo registros que confirmaran quiénes asistieron realmente. A esto se sumó que varios jugadores concurrieron sin sus respectivas parejas, por lo que los rumores de infidelidad no tardaron en estallar en Brasil.

