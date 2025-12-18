River tiene al caer a su primera incorporación de cara a la próxima temporada. El ansiado volante central que viene buscando está muy cerca de llegar: solo resta que Fausto Vera supere la revisión médica.
Fausto Vera se acerca a River: qué falta para convertirse en el primer refuerzo para Marcelo Gallardo
River tiene negociaciones muy avanzadas y faltan detalles para cerrar a su primer fichaje mercado de pases 2026.
El número '5' surgido de Argentinos Juniors no será tenido en cuenta en Atlético Mineiro de Brasil y decidió regresar al país para jugar en River, que lo anhela como agua en el desierto.
Por el momento no trascendieron los montos oficiales de la cesión, pero en principio la propuesta había sido de un préstamo de un año con un cargo de 1.5 millones de dólares y una opción de compra de U$S4.500.000.
Los números de Fausto Vera en el 2025
Fausto Vera disputó 32 partidos en 2025, entre Brasileirao, Copa Sudamericana, Copa de Brasil y Campeonato Mineiro, marcando un gol en 1.728 minutos totales. Por fuera de estos números, el dato clave es que fue titular en 21 encuentros, pero solamente completó la totalidad del tiempo de juego en ocho oportunidades y viene de ser suplente en los tres últimos cruces por el ámbito local.
