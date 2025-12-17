Una billetera oficial regalará $7.000 en carnicerías este sábado 20 de diciembre + Seguir en









Los usuarios podrán aprovechar descuentos actualizados y topes de reintegro significativos ideales para la temporada de fin de año

La billetera virtual ofrece descuentos y beneficios a más de 180 mil comercios en vísperas navideñas.

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia vuelve a ofrecer beneficios especiales para compras en carnicerías, granjas, pescaderías y gastronomía a más de 10 millones de usuarios en toda la provincia.

La plataforma se consolida como un aliado clave para las compras locales y de fin de año. La entidad financiera anuncia cada nuevo beneficio en sus redes sociales y actualiza los descuentos mes a mes.

Cómo es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI Este sábado 20 de diciembre, Cuenta DNI habilitará un reintegro de hasta $7.000 por persona para compras en carnicerías, granjas y pescaderías. Este descuento supera el tope de noviembre que fue de $6.000 con un descuento del 35%. La promoción llega justo antes de las fiestas y facilita la adquisición de alimentos esenciales para los hogares.

Además, la aplicación del Banco Provincia ofrece una promoción adicional en gastronomía pensada para jóvenes de entre 13 y 17 años. Este beneficio permite abonar en tres cuotas sin interés usando tarjetas de crédito de la entidad en comercios de cercanía fuera del rubro Alimentos.

Cuenta DNI Imagen: Banco Provincia Cuenta DNI: todos los descuentos de diciembre 2025 35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías el sábado 20 de diciembre, con un tope de $7.000 por persona tras gastar $20.000.

Jóvenes de 13 a 17 años en gastronomía: un 30% de descuento los días 13 y 14 de diciembre, con un tope de $8.000 por persona equivalente a $26.700 en consumos.

Para comercios de cercanía (no alimentos), se ofrece 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 al gastar $20.000.

40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses

40% en comercios universitarios adheridos

10% en librerías los lunes y martes

10% en farmacias y perfumerías miércoles y jueves

3 cuotas sin interés en comercios de cercanía durante toda la semana con tarjetas vinculadas a la app.