Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia vuelve a ofrecer beneficios especiales para compras en carnicerías, granjas, pescaderías y gastronomía a más de 10 millones de usuarios en toda la provincia.
Una billetera oficial regalará $7.000 en carnicerías este sábado 20 de diciembre
Los usuarios podrán aprovechar descuentos actualizados y topes de reintegro significativos ideales para la temporada de fin de año
Los descuentos de Cuenta DNI que se pueden usar para las compras de Navidad 2025
El 20 de diciembre se podrá comprar carne con un 30% de descuento
La plataforma se consolida como un aliado clave para las compras locales y de fin de año. La entidad financiera anuncia cada nuevo beneficio en sus redes sociales y actualiza los descuentos mes a mes.
Cómo es el descuento en carnicerías de Cuenta DNI
Este sábado 20 de diciembre, Cuenta DNI habilitará un reintegro de hasta $7.000 por persona para compras en carnicerías, granjas y pescaderías. Este descuento supera el tope de noviembre que fue de $6.000 con un descuento del 35%. La promoción llega justo antes de las fiestas y facilita la adquisición de alimentos esenciales para los hogares.
Además, la aplicación del Banco Provincia ofrece una promoción adicional en gastronomía pensada para jóvenes de entre 13 y 17 años. Este beneficio permite abonar en tres cuotas sin interés usando tarjetas de crédito de la entidad en comercios de cercanía fuera del rubro Alimentos.
Cuenta DNI: todos los descuentos de diciembre 2025
35% de descuento en carnicerías, granjas y pescaderías el sábado 20 de diciembre, con un tope de $7.000 por persona tras gastar $20.000.
Jóvenes de 13 a 17 años en gastronomía: un 30% de descuento los días 13 y 14 de diciembre, con un tope de $8.000 por persona equivalente a $26.700 en consumos.
Para comercios de cercanía (no alimentos), se ofrece 20% de descuento todos los viernes, con un tope de $4.000 al gastar $20.000.
40% de descuento en ferias y mercados bonaerenses
40% en comercios universitarios adheridos
10% en librerías los lunes y martes
10% en farmacias y perfumerías miércoles y jueves
3 cuotas sin interés en comercios de cercanía durante toda la semana con tarjetas vinculadas a la app.
