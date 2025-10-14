Este viernes habrá un 25% descuento en supermercados: cómo acceder en sólo un paso







Buepp lanzó una promoción que permite ahorrar en compras todos los viernes de octubre y noviembre con reintegro incluido.

El reintegro se aplica solo en supermercados del interior.

El Banco Ciudad anunció a través de su billetera virtual una nueva promoción para quienes compren en supermercados del interior del país. Esta misma se encuentra disponible para quienes abonen sus compras a través de Buepp, escaneando el QR y pagando con tarjetas del Banco Ciudad.

La propuesta de esta billetera cuenta con un 25% de descuento todos los viernes hasta fines del mes de noviembre de 2025, con un tope de reintegro mensual de $10.000. Lo que busca es ayudar con el gasto de alimentos y productos esenciales.

Buepp celular

Buepp: descuento en supermercados en octubre 2025 La promoción del Banco Ciudad se encuentra activa desde el 5 de septiembre y se va a mantener vigente hasta el 28 de noviembre de 2025. El descuento es del 25%, se aplica exclusivamente los días viernes y sólo se hace en comercios adheridos del rubro "Supermercados del Interior", con operaciones realizadas de forma presencial, ya que las compras online no participan.

El reintegro, que tiene un tope de $10.000 por mes, se va a acreditar en la cuenta del cliente dentro de los primeros 15 días hábiles posteriores a la compra. En el caso de pagar con tarjetas adicionales, el usuario va a necesitar tener una caja de ahorro asociada a MODO para llegar a recibir el beneficio.

La promoción no aplica a tarjetas corporativas y forma parte de la cartera de consumo del Banco Ciudad. Además, el banco recordó que los comercios adheridos pueden consultarse a través del sitio oficial, donde se actualiza la lista cada semana. El beneficio está pensado para incentivar las compras en comercios locales y promover el uso de herramientas de pago digitales. Escaneando el QR desde Buepp o App Ciudad se activa el descuento de forma automática, sin pasos adicionales ni registros extra.

