Día de la Madre: descuentos de hasta 30%, reintegros y cuotas sin interés

Las entidades bancarias sacaron promociones con tarjetas de crédito, débito y QR que incluyen reintegros, descuentos y cuotas sin interés.

Descuentos y promociones, banco por banco para el Día de la Madre.

El domingo 19 se celebra el Día de la Madre . Es por ello que los distintos bancos lanzaron promociones con reintegros y cuotas sin interés para poder agasajarlas en su día.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los sábados 11 y 18 de octubre habrá 20% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés , sin tope de reintegro, en indumentaria, casas de deportes, farmacias y perfumerías, pagando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard emitidas por Banco Provincia.

Los sábados 11 y 18 también habrá 10% de descuento y hasta 4 cuotas sin interés en librerías, sin tope de reintegro , con tarjetas de crédito Visa y Mastercard.

El sábado 18 y el domingo 19 de octubre Cuenta DNI ofrece 30% de descuento en locales de gastronomía adheridos. El beneficio tiene un tope de reintegro de $8.000 por persona por vigencia.

El Banco Nación lanza una propuesta de beneficios especiales y promociones para el “Día de la Madre” que se extiende hasta el 19 de octubre , con las tarjetas de débito y crédito -Visa y Mastercard-, a través de “BNA+ MODO” en indumentaria, perfumerías, librerías y gastronomía.

En indumentaria descuento de hasta un 20%, con un tope de reintegro de $30.000 por transacción, y hasta 6 cuotas sin interés. En perfumería habrá descuento de hasta un 15%, con un tope de reintegro de $30.000 por transacción, y hasta 6 cuotas sin interés. Y en librería descuento de hasta un 15%, con un tope de reintegro de $10.000 por transacción, y hasta 3 cuotas sin interés.

Además, quienes perciban su sueldo en una cuenta del Banco accederán a un beneficio adicional del 5% sobre todos los descuentos mencionados, sin tope de reintegro, durante el período de vigencia. Por otro lado, “Tienda BNA+”, el Marketplace de la entidad, ofrece entre el 6 y 10 de octubre, hasta 18 cuotas sin interés en productos seleccionados.

Adicionalmente, si percibís tu sueldo en la institución, tenés un 25% de descuento pagando con “BNA+ MODO”, con un tope de $25.000 por cliente, durante la promoción. Especial “Día de la Madre”: con la tarjeta de débito Black o Platinum, hay un beneficio exclusivo para los días 18 y 19 de octubre en Gastronomía, con un descuento de hasta un 25% exclusivo MODO, con tope de reintegro de $50.000 por tarjeta.

Brubank: 20% de descuento y 6 cuotas sin interés

En el marco del Día de la Madre, Brubank lanzó una promoción especial para sus clientes que permite acceder a 20% de descuento y hasta 6 cuotas sin interés en una amplia selección de marcas.

La propuesta incluye beneficios en locales y tiendas online de Pigmento, Las Margaritas, La Martina, Paddle Watch, Devré, Macowens, Flores Adry, Ver, Rouge, Beauty 24 y Lázaro, entre otras.

Banco Macro: 20% de reintegro

El 16 y 17 de octubre, en comercios adheridos de los shoppings Palmas del Pilar DEL PILAR, Plaza Oeste, Portal Rosario y Unicenter, en forma exclusiva con QR MODO y MODO NFC, pagando con Tarjetas de Debito y Credito de Banco Macro, se accede a un ahorro de 20%, sin tope de devolución.

Adicionalmente, entre el 9 y el 19 de octubre, los clientes que paguen sus compras en comercios adheridos de shoppings seleccionados, con Tarjetas de Débito o Crédito Macro, en forma exclusiva con MODO QR y MODO NFC, tendrán un ahorro del 10%, con un tope de $10.000 por cliente.

Banco Ciudad: descuentos de hasta 30% y hasta 6 cuotas sin interés

El Banco Ciudad se suma a los festejos del Día de la Madre con beneficios para las compras en tiendas de indumentaria, perfumerías, librerías y artículos electrónicos, entre otros. Desde hoy, hasta el domingo 19 de octubre incluido, hay descuentos de hasta 30% y hasta 6 cuotas sin interés en las marcas adheridas.

Desde día 13 hasta el 19 de octubre, hay 20% de descuento (tope en cada marca: $20.000) en Frávega, tanto en locales como en la tienda online, y en el portal online On City. El beneficio aplica pagando a través de QR, con tarjetas de débito y crédito, a través de Buepp, App Ciudad o Modo.

Adicionalmente, del 15 al 19 de octubre, en locales y tienda online de Samsung, se ofrece también un 20% de descuento (tope: $20.000) pagando a través de QR, con tarjetas de débito y crédito, a través de Buepp, App Ciudad o Modo.

BBVA: hasta 30% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés

Hasta el sábado 18 de octubre los clientes de BBVA podrán acceder a una promoción especial pagando con tarjetas de crédito BBVA a través de MODO en la app BBVA: un 30% de reintegro y hasta 6 cuotas sin interés en una amplia selección de marcas de moda e indumentaria deportiva, así como en shoppings de todo el país.

Banco Columbia: hasta 30% de descuento y reitegro

Del 13 al 19 de octubre la entidad bancaria ofrece un 30% en indumentaria femenina tope de reintegro de $30.000 por cuenta y del 17 al 19 de octubre 30% en peluquerías con tope de reintegro de $15.000 por cuenta

Del 13 al 19 de octubre con Modo 20% en Fravega tope de reintegro de $20.000 por cuenta. Un 20% pagando con modo en On city tope de reintegro de $20.000 por cuenta.

Del 15 al 19 de octubre con modo 20% en Samsung tope de reintegro de $20.000. Del 17 al 19 de octubre con modo 20% en restaurantes tope de reintegro de $20.000 por cuenta. Con modo 20% en fast food tope de reintegro de $20.000 por cuenta

Banco COMAFI: reintegro de $25.000 y hasta 6 cuotas sin interés

Del 5 a 12 de octubre en Shopping Galerías Pacifico los clientes Comafi obtendrán un 20% de descuento con tope de reintegro de $25.000 por promoción y hasta 6 cuotas sin interés

Los clientes Comafi Unico obtendrán un 30% de descuento con tope de reintegro de $40.000 por promoción hasta 9 cuotas sin interés. Ambas promociones son pagando a través de MODO.

Locales adheridos SÓLO GALERIAS PACIFICO: Tascani, Adriana Costantini, Selú, El Arcangel Joyas, jugueterías Osito Azul, Justa Osadia, Paruolo, Juleriaque, Home Collection, Maria Rivolta, Wrangler, Magher, Equipaje Urbano, Lidherma Skin House, Simmons, Tienda Lucaya, De Barricas, Lazaro, Wanama, Alparamis

Además, todos los clientes Comafi que presenten un ticket del shopping de $150.000 o más durante la vigencia de la campaña, se llevarán un premio a elección: cremas, vinos, chocolates, entre otros.

Del 13 a 18 de octubre los clientes Comafi obtienen un 20% de descuento con tope de reintegro de $25.000 por promoción y hasta 6 cuotas sin interés

Los clientes Comafi UNICO obtienen un 30% de descuento con tope de reintegro de $40.000 por promoción y hasta 9 cuotas sin interés. Ambas promociones son pagando a través de MODO

Locales: Paula Cahen D´Anvers, Selú, Ver, Las Margaritas, María Rivolta,

Paruolo, Grupo Rouge (MAC, Beauty 24, Rouge, Creed, La Prairie), Yagmour, Koxis, Grupo Dabra (Dexter, Moov, Stock Center), Lázaro, Wanama, John L. Cook.

Además, el 19 de octubre la entidad bancaria ofrece promociones en restaurantes y heladerías DANIEL: clientes Comafi 25 % off con tope total de $25.000; clientes Comafi UNICO, 30% off tope total de $40.000. Heladerías Daniel: 30% off tope total de $8.000.

UALÁ: hasta 30% de reintegro

Este fin de semana, Ualá ofrece 30% de reintegro en todos los restaurantes, bares o cafeterías del país, pagando con tus tarjetas Ualá desde el celular. Tope $7.500.

Galicia: hasta 25% de reintegro y seis cuotas sin interés

INDUMENTARIA:

• VIGENCIA: Miércoles 15/10 y Jueves 16/10

• MEDIOS DE PAGO: Tarjeta Débito, Tarjetas Crédito Visa, Amex y Mastercard

• BENEFICIO: Galicia: 20% de Ahorro (Sin tope de reintegro) + Hasta 6 Cuotas sin interés

Galicia Éminent: 25% de Ahorro (Sin tope de reintegro) + Hasta 6 Cuotas sin interés

2) INDUMENTARIA DEPORTIVA

• VIGENCIA: Miércoles 15/10 y Jueves 16/10

• MEDIOS DE PAGO: Tarjeta Débito, Tarjetas Crédito Visa, Amex y Mastercard

• BENEFICIO:

Galicia: 20% de Ahorro (Tope de reintegro: $40.000 en total por vigencia de promo) + Hasta 6 Cuotas sin interés

Galicia Éminent: 25% de Ahorro (Tope de reintegro: $60.000 en total por vigencia de promo) + Hasta 6 Cuotas sin interés

En 34 shopping en todo el país y cerca de 100 marcas de indumentaria e indumentaria deportiva.

Con motivo del Día de la Madre, Santander lanza una semana llena de beneficios:

Santander: hasta 30% de ahorro y 9 cuotas sin interés

• Supermiércoles Especial – 15 de octubre

Llega con 25% de ahorro para cartera general, 30% para clientes Select y hasta 9 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, en los comercios adheridos.

• Especial Plan Sueldo – 17 de octubre

Quienes acreditan su sueldo o jubilación en Santander podrán acceder a una fecha exclusiva, con 30% de ahorro, 9 cuotas sin interés y sin tope de reintegro.

• Especial Electro – del 16 al 19 de octubre

El Banco ofrece hasta 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de los principales retailers del país, abonando con cualquiera de las tarjetas Santander.

• One Shot Women – 17 y 18 de octubre

Las clientas Women contarán con un beneficio exclusivo del 25% de ahorro y hasta 12 cuotas sin interés, sin tope de reintegro, abonando con tarjetas Visa Santander adheridas a Women en Rapsodia, Caro Cuore y Babycottons.